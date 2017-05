Afrique: Emmanuel Macron - Le triomphe du cœur et des idées

A l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le… Plus »

Et si la politique était avant tout du cœur et des idées ?

Certes, il aura bénéficié d'un extraordinaire alignement de planètes avec une conjonction de facteurs favorables. Il y a eu notamment les primaires à droite et à gauche qui se sont soldées par la victoire de candidats peu susceptibles de rassembler dans leur camp et surtout au-delà. François Fillon, qui a été plombé par ses « affaires » faisant vaciller Les Républicains, Benoît Hamon, avec son revenu universel qui a été jugé trop proche de Mélenchon.

Mû par un désir de changer la manière dont on fait de la politique, il a su faire de son manque d'expérience en politique et de sa jeunesse des atouts.

Adaptation de la durée du travail en fonction de l'âge, droit au chômage en cas de démission, plus d'enseignants dans les zones difficiles, élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques aux soirs et aux dimanches, etc.

Avec un cursus différent du cursus politique traditionnel, il bouscule tous les codes et réalise un véritable exploit : celui d'être le plus jeune chef d'Etat français depuis Napoléon Bonaparte.

Auréolé de son ample victoire, il déjoue les pronostics des cassandres et autres oiseaux de mauvais augure qui voyaient ses ailes se briser face aux ténors et autres caciques de la politique, lui prédisant, dans le meilleur des cas, une victoire à la Pyrrhus.

De l'audace, il en aura fallu à Emmanuel Macron pour arriver en tête du second tour de l'élection présidentielle française avec un score de 66.1 %, soit près de 4 points de plus que la moyenne des estimations des différents instituts de sondage.

