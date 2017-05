Tunisie: L'armée entre en action

Jeudi, cinq protestataires d'El Kamour avaient entamé une grève de la faim et donné au gouvernement un ultimatum de 48 heures jusqu'à samedi 10h, pour répondre à leurs revendications exprimées depuis le 23 avril : création de 1.500 postes d'emploi dans les sociétés pétrolières, 3.000 dans la société de l'environnement, et attribution de 100 millions de dinars au profit du Fonds de développement de la région.

Une source médicale à l'hôpital régional, à Tataouine, indique, à l'agence TAP, que deux jeunes d'El Kamour ont été admis à l'hôpital. L'un deux ayant fait la grève de la faim souffre d'une hypoglycémie et le second a été légèrement blessé par des fils barbelés en tentant d'investir le site pétrolier. Les deux jeunes sont en bonne santé et devront quitter l'hôpital dans la soirée, ajoute la même source.

