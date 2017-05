Niger: L'activiste Ali Idrissa interpellé pour des propos «trop virulents»

Maikoul Zodi du collectif « Tournons la page », parle d'intimidation et soupçonne un lien avec l'affaire de « l'uraniumgate ». « Ali Idrissa fait partie des cinq signataires de la plainte que la société civile a déposé. Il est clair qu'ils veulent le museler et l'empêcher de demander que la justice fasse la lumière sur cette affaire », explique-t-il.

Au Niger, Ali Idrissa, figure de la société civile et coordinateur du Rotab, le Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire a été retenu plusieurs heures à la police judiciaire samedi 20 mai avant d'être relâché. Le procureur de la République a confirmé à RFI l'interpellation sans donner de précision sur son motif. Selon son avocat, Ali Idrissa est de nouveau convoqué à se présenter à la police judiciaire lundi matin. D'après des sources policières, cette interpellation ferait suite à des propos qu'Ali Idrissa avait tenu le matin même après l'interdiction d'une manifestation de la société civile, des propos jugés « trop virulents ».

