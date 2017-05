Centrafrique: Le retrait de l'armée ougandaise ravive le souvenir douloureux de la LRA

« La LRA a envahi la ville d'Obo pendant que j'étais déjà ici. Ils ont opéré la nuit. Puis, très tôt le matin, ils se sont retirés, explique-t-il. Cela a créé beaucoup de panique et on a constaté qu'ils avaient emportés beaucoup de gens. Je crois qu'environ 80 personnes qui ont été emportées cette nuit-là. »

A Obo, en Centrafrique, les soldats américains et ougandais se retirent. La mission des Ougandais sous l'égide de l'Union africaine est terminée. Les UPDF assurent que la mission est accomplie et les éléments de la LRA réduits à une centaine de combattants. La LRA, rébellion ougandaise dont l'objectif était de renverser le pouvoir à Kampala, est devenue active dans le sud-est de la Centrafrique dès 2008 après avoir été repoussé du nord de l'Ouganda. Comme dans les pays voisins, les rebelles kidnappent, tuent, pillent. A Obo, la population ne peut oublier cette période.

