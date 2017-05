Libye: Attaque de Brak al-Shati - La 3e Force, brigade aux allégeances troubles

Elle avait aussi pour rôle de préserver les sites sensibles comme les champs pétrolier et la base militaire de Tamanhint. Une partie de ses troupes s'est ensuite déplacée à Syrte pour aider à chasser l'organisation Etat islamique. La brigade s'est ensuite renommé le 13e bataillon. Officiellement, Jamal Treki et ses hommes sont sous les ordres du gouvernement d'union nationale. Dans les faits, avec l'absence d'autorité de ce dernier, le groupe s'est rangé derrière le mufti de Tripoli, figure de l'aile conservatrice particulièrement hostile au maréchal Haftar.

Au moins 141 militaires et civils ont trouvé la mort dans l'attaque ce jeudi 18 mai de la base aérienne de Brak al-Shati au sud du pays. Il s'agit du massacre le plus meurtrier depuis 2012. La communauté internationale a aussitôt demandé une enquête sur ce qui s'est passé. La base aérienne était contrôlée par les troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est libyen qui avait récemment accepté de jouer le jeu diplomatique. Qui est derrière cette attaque qui a fait explosé le fragile processus de cessez-le-feu qui régnait depuis quelques semaines ?

