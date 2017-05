Sénégal: Podor - Le village de Rendo bientôt raccordé au réseau électrique

Toutefois, Abou Lo et les autres éleveurs déboursent chaque mois, une cotisation mensuelle destinée au fonctionnement et à l'entretien du forage. Un investissement qu'il ne regrette pas.

"Le point le plus proche se trouve à Yaré Lao où l'estimation varie entre 12 et 15 km de distance. Pendant longtemps je fais la navette avec mon troupeau à la quête de l'eau", a t-il rappelé.

Ayant en charge près de 50 bœufs, Abou Ba se réjouit de ne plus faire 12 ou 15 km à pied chaque matinée pour abreuver son bétail et puiser de l'eau pour les besoins domestiques.

Assis sur une natte et entouré des hommes du village, il ne cache pas sa surprise et sa joie d'avoir de l'électricité dans les jours à venir.

