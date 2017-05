Nigeria: Angleterre / Manchester City - Du beau monde sur Kelechi Iheanacho

Remplaçant à Manchester City, Kelechi Iheanacho n'a aucunement l'intention de rester chez les Citizens avec ce statut. Alors que son agent a récemment fait part de l'envie de son joueur d'aller découvrir autre chose, le Nigérian ne manque pas de prétendants.

A en croire Sky Sports, le Borussia Dortmund, West Ham et Everton sont intéressés par son profil et aimeraient bien l'avoir. Et dans ce dossier, c'est Everton qui semble le plus intéressé et seraient disposé à faire une offre de 25 millions d'euros à City pour enrôler le Super Eagle, auteur de 19 apparitions et 4 buts cette saison en Premier League.