Ile Maurice: Accident à Chemin-Grenier - Les Manne se remettent du choc

Il s'est réveillé à l'hôpital avec des blessures à la jambe gauche, aux mains et à la tête. «J'ai très mal, mais je me réconforte en me disant que vaut mieux que ce soit moi que mon fils», dit-il. Il devra passer encore quelques jours à l'hôpital. Le garçonnet, par contre, a pu quitter l'hôpital mercredi. «Il a été blessé dans la zone des yeux et a un traitement à l'hôpital de Moka. Mais heureusement que ce n'est pas grave», se soulage Anishta Manne. Toutefois, la mère du policier, Malawatee, 69 ans, ne s'est toujours pas remise du choc. «Je n'arrive toujours pas à dormir. J'ai eu tellement peur» dit--elle.

Entouré de ses proches et des collègues Vipin Manne, âgé de 39 ans, explique qu'il ne sait toujours pas comment l'accident s'est produit. «Je sais que je cherchais mon fils alors que j'étais dans un état semi-conscient. On m'a rassuré qu'il avait déjà été transporté à l'hôpital», confie le trentenaire, un policier affecté à l'aéroport. Il ne se souvient pas de la suite des événements.

Ils l'ont échappé belle. C'est ce que n'arrête pas de dire Anishta Manne. Son époux Vipin et son fils, âgé de deux ans, ont été victimes d'un accident, le lundi 15 mai dernier. Ils avaient été percutés par un véhicule alors qu'ils traversaient la route à Chemin-Grenier. Les deux sont admis à l'hôpital de Rose-Belle. L'accident s'est produit alors que père et fils regagnaient leur voiture après avoir été déposé un cellulaire pour réparation.

