Madagascar: Vols de bovidés - Les éleveurs revendiquent une commission rogatoire nationale

Monja Roindefo entouré par des éleveurs de bovidés de Bongolava.

Presqu'une semaine après leur déclaration portant notamment sur le vol de bovidés dans la région Bongolava, les éleveurs de ce Faritra ont rencontré l'ancien Premier ministre Monja Roindefo, hier, en son domicile, à Antsakaviro. Dans son communiqué, ces éleveurs de réitérer que le pouvoir central n'assume pas ses responsabilités pour éradiquer les vols de bovidés ainsi que la protection des biens et des personnes. A cet effet, ils revendiquent la mise en place d'une commission rogatoire nationale et régionale. Les enquêtes seront menées notamment par l'OMC Nat et l'OMC régional, des représentants de l'association des victimes y seront également associés.

Col blanc. Ces éleveurs réclament aussi l'indemnisation de ceux qui ont été victimes de vols de bovidés. Et que cela devrait être inscrit dans le budget national. Et d'ajouter que les Dina soient appliqués à ceux qui sont impliqués dans les vols de bovidés que ce soit les bandits de grand chemin ou les Dahalo en col blanc. Dans ce communiqué, il est également mentionné la mise en place d'une compagnie militaire dans la région Bongolava et que des militaires soient installés dans des zones rouges.