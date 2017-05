Ile Maurice: Saisie de 10,5 kilos d'héroïne - L'ADSU soupçonne une association de trafiquants

Ils ne savent plus où donner de la tête. À peine l'enquête sur les 157 kg d'héroïne saisis dans le port lancée que l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a une autre saisie sur les bras. Cette fois-ci, 10,5 kg d'héroïne, d'une valeur marchande de Rs 157 500 000 ont été découverts à Trou-aux-Biches, mercredi 17 avril dernier. Pour l'heure, trois suspects ont été arrêtés. Toutefois, en attendant leurs interrogatoires, les officiers de la brigade antidrogue soupçonnent que toute une association de trafiquants se serait concertée pour importer cette drogue sur le sol mauricien...

Selon une source aux Casernes centrales, ce serait des réseaux qui opèrent dans les régions de Roche-Bois, Ste-Croix, Cité La Cure et cité Bois-Marchand, Terre-Rouge, depuis quelque temps qui se seraient associés. Les enquêteurs de l'ADSU travaillent le terrain pour recueillir le maximum d'information sur la provenance de cette drogue. Une chose est sûre, confie un policier de l'ADSU: «Sa kargézon-la fek rantré sa».

17 heures, mercredi. Sur la base de certaines informations, des policiers de l'ADSU donnent l'assaut au premier étage d'un appartement à Chemin La Sirène, morcellement Ramdhanee, Trou-aux-Biches. L'héroïne, Rs 88 000, 17 860 livres sterling (Rs 820 560), trois téléphones cellulaires, une Nissan Qashqai, une Renault Mégane, une balance électronique et une compteuse de billets sont découverts.

Trois individus qui s'y trouvaient sont arrêtés. Il s'agit d'Anthony Steeve Sam, un colporteur de 54 ans et habitant Roche-Bois, Pajanee Andy Warren Mootoosamy, 24 ans et habitant Castel, et Veemaldev Gobin, un laveur de voitures de 31 ans habitant Pointe-aux-Piments.

Si Pajanee Andy Warren Mootoosamy et Veemaldev Gobin sont inconnus des services de police, plus particulièrement de l'ADSU, ce n'est pas le cas d'Anthony Steeve Sam, dit Tony. Ce dernier serait d'ailleurs le cerveau dans cette affaire. Ayant importé des produits artisanaux de la Grande île, ce colporteur connaît les procédures d'importation entre Maurice et Madagascar.

Par ailleurs, le quinquagénaire avait déjà été arrêté à Antananarivo, Madagascar, lorsqu'un réseau de drogue avait été démantelé. Au total, 850 grammes d'héroïne, d'une valeur marchande de Rs 8,5 millions et presque Rs 100 000 en dollars américains avaient été saisis. Neuf suspects avaient été arrêtés dans un pensionnat de famille, dont quatre Mauriciens. Rapatrié vers Maurice, Anthony Steeve Sam ne s'était pas inquiété, vu que le délit n'avait pas été commis à Maurice. Selon l'ADSU, un des quatre Mauriciens arrêtés dans cette affaire serait aussi dans le coup.