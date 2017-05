Ile Maurice: Les charges contre Hemant Bangaleea rayées

Il était accusé d'avoir escroqué Rs 40 millions sur des transactions foncières à son partenaire d'affaires, Nitesh Ramdarry. Ce dernier avait aussi porté plainte contre le suspect pour menace de mort, tentative de meurtre. Mais par la suite, Nitesh Ramdarry est revenu sur sa version des faits, affirmant qu'il avait menti dans sa déposition. «He is a confessed self-liar» avait dit Me Zeeshan Rajani.

Ouf de soulagement pour Hemant Bangaleea. Les deux charges retenues contre l'activiste rouge, notamment escroquerie et entente délictueuse, ont été rayées en cour de Pamplemousses, vendredi 19 mai. Cela fait suite à la motion de son homme de loi, Me Zeeshan Rajani qui avait indiqué que «cette affaire a pris un retard excessif car ces charges provisoires ont été logées contre son client en 2012 et que celles-ci n'ont jamais été transformées en charges formelles.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.