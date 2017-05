Madagascar: Affaire Fanirisoa Ernaivo - Le PM Olivier Mahafaly contredit le ministre Harry Rahajason

Apaisement. A en croire le communiqué du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, au cours des débats durant le Conseil du gouvernement, le Premier ministre aurait « entériné d'une manière claire et catégorique » l'éventualité de poursuites judiciaires contre la présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar. Une affirmation niée catégoriquement par le locataire de Mahazoarivo.

Ce dernier a été contraint d'apporter une précision par rapport au communiqué du Conseil du gouvernement du 16 mai dernier, dans lequel le MCRC, en tant que Porte-parole du gouvernement, a rapporté que « Le Premier ministre, Chef du gouvernement a donné un ordre formel et catégorique aux membres du gouvernement concernés pour prendre des mesures fermes contre tout acteur de déstabilisation, quel qu'en soit son statut. Et ce, jusqu'à ouvrir des poursuites judiciaires même contre certains magistrats ayant abusé de leurs prérogatives légales ».

Panique en haut lieu. En effet, le cas de la présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar, Fanirisoa Ernaivo est devenue une affaire à part dans l'affaire Claudine Razaimamonjy. Apparemment, les membres du gouvernement ne partagent pas les mêmes avis en ce qui concerne l'initiative à prendre. Si certains optent pour la manière forte et les intimidations, d'autres choisissent de prioriser le « Fihavanana ». Hier, un désaccord flagrant entre le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana et son nouveau ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Harry Laurent Rahajason s'est révélé au grand jour.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.