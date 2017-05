Madagascar: Sports traditionnels - L'association GAKAMA reconnue

L'association envisage cette année d'organiser une porte ouverte, un festival des arts martiaux traditionnels malgaches et un gala de combat libre regroupant les pratiquants de sports de combat étrangers et malgaches.

Côté promotion de l'association, « ces derniers temps, j'ai consacré beaucoup de temps à la vulgarisation de nos activités dans les régions des quatre coins de l'ile. Et j'ai dispensé également des formations à l'étranger comme à la Réunion à plusieurs reprises... et les étrangers reconnaissent actuellement que nombreux arts martiaux comme la capoeira brésilienne est d'origine malgache», a souligné le fondateur de GAKAMA.

Samedi à la Villa Pradon à Antanimena, l'équipe de Michel le dragon a effectué une séance de démonstration, entre autres la spectaculaire casse d'un moellon plat sur la joue par un marteau. Et sans oublier l'habituel numéro où Michel le Dragon s'allonge en sandwich entre deux planches cloutées et deux de ses gars pilent du riz dessus.

L'association a déjà organisé deux éditions de festival de sports de combats traditionnel malgache intitulé MORIDIMA (Morengy, Ringa, Diamangan'i Madagasikara) en 2008 et 2009. Le Morengy, équivalant de la boxe est pratiqué dans la région nord Ouest de l'île. Le Ringa, c'est la lutte traditionnelle de la région Sud-Est et le Diamanga qui ressemble beaucoup au taekwondo coréen est de la haute terre d'Antananarivo et de Fianarantsoa.

GAKAMA a obtenu le certificat de conformité de la ministre de la jeunesse et des sports le 15 avril 2016 autorisant la création de la confédération de toutes disciplines sportives traditionnelles et a également reçu l'agrément du ministère de la culture en fin 2016, pour tout ce qui est culture.

Michel Emmanuel Vitry, alias « Michel le Dragon », fondateur Gasy Ka Mahery (GAKAMA), fait son retour en force. Cette association a vu le jour en 1990, donc il y a vingt-sept ans et regroupe tous les pratiquants des activités sportives et culturelles traditionnelles de Madagascar.

