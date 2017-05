Cameroun: Message du 20 mai 2017 à la Nation camerounaise par le président du MCPSD

« Devant la tentation du séparatisme désuet, nous devons nous rassembler au-dessus nos cultures régionales et ethniques, par-dessus les manipulations des politiciens en panne de proposition »

Mes chers concitoyens, les régions camerounaises accolées les unes aux autres, les départements et les arrondissements sont la marque de l'unité que nous célébrons aujourd'hui.

Nous devons prendre conscience que nous partageons ici, dans cette portion de la terre dont nous sommes citoyens, une communauté de destin. La fragilité d'une de nos régions affecte l'ensemble du territoire national ! Le déchaînement des conflits ethno-linguistiques, la dégradation du niveau de vie de nos concitoyens, la dégradation de plus en plus accentuée de la biosphère, la tyrannie de l'argent confisqué par une infime minorité de notre population, celle à qui depuis 1960 nous avons confié notre commun destin, ne peuvent nous laisser indifférents en ce jour si particulier pour chacun d'entre nous.

Nos grands-parents qui se sont battus pour le départ de ceux qui hier nous ont colonisé, nos parents qui se sont battus corps et armes avec foi pour bâtir ce pays dès l'indépendance acquise, voient désormais fondre sur eux, l'hydre de l'éclatement de la République si fièrement fondée par les Allemands dès 1884 à cause de l'égoïsme de quelques-uns et de l'incapacité des serviteurs de la République à la voir dans sa globalité et dans la richesse de sa diversité. Comme si cette incapacité n'était pas suffisante, nous assistons à la prolifération de discours de radicalisation qui montent en épingle ce qui nous oppose et mettent sous l'éteignoir ce qui nous unit.

En 1932, ailleurs, loin d'ici un homme, un poète, Paul Valéry disait avec lucidité : « Jamais l'humanité n'a réuni tant de puissance à tant de désarroi, tant de soucis et tant de jouets, tant de connaissances et tant d'incertitudes. L'inquiétude et la futilité