Ile Maurice: Ishan Rawa le présumé kidnappeur activement recherché

Quant à la grand-mère du petit garçon, elle affirme que depuis le début, elle avait exprimé son désaccord quant à la liaison entre sa sœur et cet homme. «Mon dire mo grand sœur ,kuma tone alle content ene missieur ki mette so banne zenfant dans Child Development Unit car li pena ene travail stable» dit-elle, mais sa sœur n'a jamais fourni de réponse concrète.

Il avait été kidnappé jeudi dernier et a été retrouvé quelques heures après au Jardin de Plaine Verte. Ce garçonnet de quatre ans est toujours sous observation à l'hôpital SSRN. Son état de santé est jugé stable. Soulagée, sa famille revient sur le drame et explique les liens entre eux et Ishan Rawa, le présumé kidnappeur.

