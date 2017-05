Madagascar: ASOIMADA - Contrôles renforcés des mercenaires

Comme annoncé, la saison 2017 a été officiellement lancée hier au Gymnase de Mahamasina sous l'égide du président de l'ASOIMADA, Oliva Randimbiarisoa.

La grande majorité des institutions, des ministères et des organismes rattachés étaient présents à Mahamasina pour ce coup d'envoi des festivités des fonctionnaires sportifs. « Réforme », tel est le maître-mot de la nouvelle équipe pour essayer de ne pas répéter les erreurs du passé.

Chaque année, le programme phare de l'ASOIMADA est le championnat national programmé tous les mois de septembre. Cette année, le rendez-vous est pris à Toliara. « Nous sommes déjà en tractation avec les personnes sur place pour l'hébergement de toutes les délégations. Les contrôles des mercenaires seront renforcés en collaborant avec le ministère de la Fonction publique », a indiqué le président de l'ASOIMADA.

La journée d'hier a été marquée par le lancement des projets sport et santé, sport et environnement, sport et culture et sport et écotourisme. Des démonstrations de danse de salon, de karaté et une séance de zumba ont animé la journée d'hier.