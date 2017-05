Sénégal: Signature de convention entre 3FPT et la Direction des PME - 5000 jeunes vont bénéficier d'une formation professionnelle gratuite

Le ministre du commerce Alioune Sarr et le ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat Mamadou Talla ont signé hier vendredi 19 mai à Dakar à l'occasion de la cérémonie de clôture du Salon International de l'Artisanat de Dakar (SIAD) une convention de partenariat pour la modernisation des secteurs porteurs de croissances et d'emplois.

Ainsi, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et la direction des Petites et Moyennes Entreprises vont désormais collaborer pour accompagner les jeunes dans l'apprentissage et l'emploi.

Dans le cadre de cette convention entre nos deux départements, «5000 jeunes vont bénéficier dune formation professionnelle gratuite», a indiqué le ministre du commerce Alioune Sarr. Pour cette première phase, a-t-il dit «nous avons choisi le secteur de la boulangerie pâtisserie» car soutient-il, «c'est un secteur qui participe considérablement au développement économique du pays». «En fait, c'est un domaine qui emploie prés de 30.000 personnes qui travaillent dans plus de 1400 unités avec un chiffre d'affaires de 615 millions de francs CFA. D'où la pertinence de notre choix sur le secteur de la boulangerie.

Ainsi, 300 jeunes seront initiés gratuitement aux métiers de la boulangerie et bénéficieront d'emplois directs. Et sur ce, le ministre du commerce a rappelé que le secteur de la boulangerie bénéficie d'une baisse sur les prix de l'électricité sur le prix du gasoil mais également d'une baisse sur le prix de la farine boulangère.

A en croire Alioune Sarr, c'est l'Etat et les PME mais aussi les jeunes qui sont les trois acteurs qui devront s'engager autour de cette convention. «Cette convention de partenariat pour la modernisation des secteurs porteurs de croissance et d'emploi a pour objet de définir les conditions de modalités de collaboration entre nos deux ministères», a indiqué pour sa part Mamadou Talla.

Avant de poursuivre que des études récentes ont montré que plus de 97% de nos entreprises évoluent dans le secteur informel d'où la pertinence de ce partenariat.

Selon lui, ces formations qui seront dispensés pour accompagner les jeunes dans le sous secteur de la boulangerie- pâtisserie entrent dans le cadre de l'objectif de son département de «former, outiller et insérer les jeunes» en sollicitant par la même occasion l'appui des Petites et Moyennes entreprises (PME).