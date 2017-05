Sénégal: mbour - afrique-environnement des affaires - le senegal, 9eme economie la plus attractive

Beaucoup reste encore à faire pour réaliser une croissance économique soutenue et durable autour de 7%, permettant d'éradiquer l'extrême pauvreté et réduire les inégalités socioéconomiques. C'est ce qu'a dit hier, vendredi à Saly (Mbour), Mountaga Sy, directeur général de l'Apix dans le cadre d'un atelier d'échanges de deux jours avec la presse économique sur l'environnement des affaires au Sénégal.

Le Sénégal se déploie et se démêle de la meilleure de manière pour rendre attractif son environnement des affaires. Et ça, les réformes engagées depuis 2012 dans le cadre du classement annuel du Doing Business en sont indubitables. Sur ce, «les bonnes performances accomplies par le Sénégal ont été aussi plébiscitées par le Rapport "Africa Attractiveness Index" publié au début de ce mois de mai 2017 par le Cabinet Ernest & Young et qui classe le Sénégal 9ème économie la plus attractive pour les investisseurs en 2016, parmi 46 pays africains», a souligné Mountaga Sy, directeur général de L'Agence nationale de promotion des investissements et grands travaux (Apix). Il présidait hier, vendredi un atelier d'échanges de deux jours à Saly (Mbour) avec la presse économique sur les reformes de l'environnement des affaires, focus doing business 2018.

En effet, le Sénégal s'est classé à la 147ème place du classement du rapport 2017 de la Banque mondiale et se situe ainsi sous la barre des 150 pays de ce classement très concurrentiel. Considérant les derniers exercices, le Sénégal a gagné 31 places dans le classement Doing Business, amélioration ainsi la distance à la frontière de plus de 06 points.

Devant cette réalité des faits, le besoin d'information des citoyens et usagers sur les enjeux des réformes de l'environnement des affaires doit prévaloir.

Sous ce rapport, le Dg soutient que: «Ce besoin d'information est d'autant plus légitime que l'approche participative retenue dans la démarche met un accent primordial sur l'appropriation et la participation au processus des acteurs concernés et de tous les bénéficiaires. C'est tout le sens de ce type d'activité pour nous permettre d'avoir des vues et des lectures croisées», a-t-il justifié. Et d'ajouter: «Le défi pour nous est de maintenir notre dynamique d'amélioration continue de notre environnement des affaires, pilier essentiel de la réussite du Plan Sénégal Emergent (Pse)».