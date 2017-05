Sénégal: Rassemblement de la coalition Manko Taxawu Sénégal - L'opposition mobilise dans le désordre

Les partis de l'opposition ou ceux réunis dans la coalition Manko Taxawu Sénégal, étaient dans la rue hier, vendredi 19 mai. Dénonçant la gestion du régime de Macky Sall tout en exigeant la libération du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et le retour de Karim Wade à Dakar, les leaders de cette coalition et leurs partisans ont pris d'assaut le boulevard général de Gaulle. Une manifestation cependant entachée par une mauvaise organisation et une guerre de positionnement.

Ils étaient dans la rue. Eux ce sont les leaders de l'opposition réunis dans la coalition Manko Taxawu Sénégal. Acclamés par leurs militants, Idrissa Seck, Malick Gakou, Bamba Fall, Barthelemy Dias, Mamadou Diop Decroix et autres, ont dénoncé la gestion de l'équipe du président Macky Sall. Pis, ils ont demandé la libération du « prisonnier politique » Khalifa Ababacar Sall.

Le retour d'«exil forcé du fils » de l'ancien président, Karim Wade, a aussi été exigé. Banderoles à la main, des tee-shirts à l'effigie des différents leaders, un public à majorité féminin et jeune, a scandé tout au long de la rencontre, les noms de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade. Diriger ! Khalifa diriger, libérer Khalifa, ont fusé de tous bords. Des slogans venant le plus souvent de femmes acquises à la cause du maire de Dakar.

Elles n'étaient pas seules, car des militants du Parti démocratique sénégalais (Pds), avec des drapeaux bleu frappés de l'épi, en jaune, ont quant à eux réaffirmé leur engagement à côté du président Abdoulaye Wade et de son fils. La fausse note de la rencontre : les bousculades et la guerre de positionnement. En effet, même avant l'arrivée des leaders, la tribune officielle a été prise d'assaut. Les nombreux appels à l'ordre n'y feront rien.

Les occupants non désirés sont restés cloitrés sur leurs chaises. Certains responsables politiques comme le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy n'ont pu y accéder. Quant aux autres, c'est en jouant des coudes et avec une forte escorte, qu'ils parviendront à prendre la parole sur un podium trop exigu pour contenir son monde.