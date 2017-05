Sénégal: Dissension au sein de l'APR - Seydou Gueye balaie d'un revers de main

Raillant la coalition Mankoo Taxawu Sénégal, le ministre Seydou Gueye estime qu'elle n'a pas en réalité un chef, mais plutôt «une télécommande qui se trouve à Versailles». A l'en croire, il arrive que la télécommande ne marche pas, «parce qu'il n'y a pas de piles». Se prononçant en outre sur le non lieu contre l'ancien Premier ministre de Macky Sall, en l'occurrence Abdoul Mbaye, il pense que le leader de l'Act doit présenter ses excuses au peuple sénégalais et à la justice sénégalaise. Selon lui, cela prouve qu'il n'y a rien de politique dans ladite affaire.

Il estime, par ailleurs, que la réalité politique actuelle ne permet pas une majorité parlementaire de l'opposition. Faisant un rappel des faits, il indique que Wade a été «très largement» battu en 2012, les autres l'on été lors des législatives et du référendum. Par conséquent, il pense que la mouvance présidentielle est dans une «très bonne dynamique» au regard du bilan «élogieux» du président Macky Sall, et de «l'impact des politiques publiques sur le vécu des populations». Donc, pour lui, Bby a toutes les raisons d'espérer «que les sénégalais voteront massivement pour la poursuite des programmes».

Le parti au pouvoir ne croit pas à une possible cohabitation au Sénégal à partir de cette année 2017, au vue de la réalité politique et du régime présidentialiste au Sénégal. En tout cas, le porte-parole de l'Apr reste persuader «qu'une cohabitation est improbable, impossible, irréaliste par rapport à notre système».

Il n'y aurait aucune dissension au sein de l'Alliance pour la République (Apr). C'est ce que dit en substance le porte-parole du parti au pouvoir, Seydou Gueye en marge de la conférence de presse dudit parti hier, vendredi 19 mai. Interpellé sur les nombreuses querelles qui minent le parti présidentiel, Seydou Gueye a formellement nié l'existence de «dissensions» au sein de l'Apr. Pour lui, l'ensemble des militants de l'Apr «regardent dans le même sens». Mieux, pour lui, tous les responsables et militants sont dans le cadre de Benno et ont la préoccupation de l'unité.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.