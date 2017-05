Sénégal: Eliminatoires CAN 2019 / Liste des 26 «lions» - Aliou Cissé ouvre la tanière à Clément Diop et à Arial Mendy

Le sélectionneur national, Aliou Cissé a publié hier, vendredi 19 mai, la liste des joueurs sélectionnés pour les besoins de la double confrontation prévue à Dakar. D'abord en amical contre l'Ouganda le 5 juin. Ensuite, le Sénégal fera face à la Guinée Equatoriale le 10 juin. Cette fois pour le compte des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations en 2019 au Cameroun.

Sur la liste des 26 «Lions» sélectionnés, on notre l'ouverture de la Tanière à Clément Diop, le jeune gardien qui évolue à Los Angeles Galaxy (Etats-Unis) et d'Arial Mendy, latéral gauche qui évolue à Diambars (Ligue 1 sénégalaise). Par ailleurs, il faut aussi noter les retours de Younouss Sankharé (Bordeaux) et Fallou Diagne (Metz), tous deux, recalés de la Can 2017 au Gabon. Mais aussi les absences pour cause de blessures de Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté.

Aliou Cissé a rendu public hier, vendredi 19 mai la liste de 26 joueurs pour la double confrontation que le Sénégal va livrer à Dakar contre l'Ouganda (amical) le 5 Juin à Dakar et face à la Guinée Equatoriale du 10 juin, pour le compte des éliminatoires de la coupe d'Afrique au Cameroun en 2019.

Dans cette liste de 26 joueurs, le sélectionneur national a encore apporté des changements avec la convocation de Clément Diop, un jeune gardien de Los Angeles Galaxie, évoluant en MLS, le championnat Américain mais aussi d'Arial Mendy qui évolue dans le championnat local plus précisément dans l'équipe de Diambars au poste de latéral gauche.

Pour ce jeune pensionnaire de l'Académie de Diambars, Aliou Cissé entend jouer «la carte locale» pour pallier les blessures des défenseurs Cheikh Mbengue, Pape Ndiaye Souaré et Saliou Ciss, différents titulaires à ce poste.

RETOURS DE YOUNOUSS SANKHARE ET DE FALLOU DIAGNE

A coté de ces nouveaux, on a également noté quelques retours comme celui de Younouss Sankharé sur qui, le sélectionneur national a accordé sa confiance pour ces bonnes prestations durant la seconde moitié de la saison avec Bordeaux dans la ligue 1 française. C'est également le cas pour le joueur de Metz, Fallou Diagne absent de la tanière depuis quelques temps. Ces deux joueurs figurent parmi les Lions qui avaient été recalés sur la route de la Can 2016 au Gabon.

Par ailleurs, Aliou Cissé est revenu sur les absences et pas des moindres de certains cadres qui selon lui, vont chambouler son dispositif.

«En ce qui concerne les absences de Sadio Mané, de Cheihkou Kouyaté, tous deux blessés, au courant de la saison, elles feront un peu chambouler les tactiques. D'où l'intérêt de ce match amical face à l'Ouganda pour peaufiner une stratégie face à la Guinée Equatoriale pour la première journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2019», a-t-il expliqué.

Toujours au chapitre des absences, il faut y ajouter celui de Moussa Konaté (Sion, Suisse), l'attaquant que Aliou Cissé a préféré à d'autres jeunes. Outre la Guinée équatoriale, le Sénégal partagera la poule A des éliminatoires, avec le Soudan et le Madagascar. Pour le regroupement qui débute à partir du 27 mai prochain, les Lions vont établir leurs bases à Saly.

Liste des 26 Lions

Gardiens: Abdoulaye Diallo (Rizespor, Turquie), Khadim Ndiaye (Horoya, Guinée), Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally), Clément Diop (Los Angeles Galaxy, Etats unis)

Défenseurs: Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Kara Mbodj (Anderlecht, Belgique) ; Lamine Gassama (Alanyaspor, Turquie), Moussa Wagué (Eupen, Belgique), Zargo Touré (Lorient, France), Arial Mendy (Diambars), , Fallou Diagne (Metz ; France), Adama Mengue (Diambars)

Milieux : Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor, Turquie), Cheikh Ndoye (Angers, France), Idrissa Gana Gueye (Everton, Angleterre), Salif Sané (Hanovre, Allemagne), Alfred Ndiaye (Hull City, Angleterre), Henri Saivet (Saint-Etienne, France) ; Younouss Sankharé (Bordeaux ; France)

Attaquants: Ismaïla Sarr (Metz, France), Diao Baldé Keïta (Lazio, Italie), Mame Biram Diouf (Stoke City, Angleterre), Opa Nguette (Metz, France), Ismaila Sarr ( Metz France) Babacar Khouma (Fiorentina, Italie), Famara Diedhiou (Angers, France).