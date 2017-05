Sénégal: Gala de Baol Production ce dimanche à Demba Diop - Gris 2 à l'assaut de Pakala

Auparavant, le gala accueillera l'affiche qui oppose Papis Général de l'école de lutte Manga 2 à «Quench» de Lansar. Un combat qui promet aussi et que nombre d'observateurs voit comme le sommet technique du gala. Reconnu comme un surdoué en lutte simple, le sociétaire de lutte Manga 2 présente aussi un palmarès des plus élogieux et tout aussi respectable en lutte en frappe. Après son dernier combat de 2014 conclu par un éclatant succès face à Domou Dialaw, Papis Général voudra sans doute enchaîner et donner plus d'amplitudes à sa carrière qui tarde à décoller en lutte avec frappe.

Le stade stade Demba Diop accueille demain dimanche 21 mai un plateau alléchant avec le gala proposé par Assane Ndiaye. La tête d'affiche va opposer Pakala (Mbour montagne) à Gris 2 de Fass. Après deux saisons sans livrer le moindre combat, le colosse mbourois fera ainsi un grand retour dans l'arène et tient une bonne occasion de confirmer la dynamique de victoire dans laquelle il était resté avec un cumul de 11 victoires, un match nul et une défaite.

