Sénégal: Rassemblement de Mankoo Taxawu Sénégal d'hier - L'APR brocarde l'opposition

En procédant à une séance de clarification sur la situation politique du pays hier, vendredi 19 mai, en prélude au rassemblement de l'opposition, l'Alliance pour la République (Apr) a tiré à boulets rouges sur la coalition Mankoo Taxawu Sénégal. Le porte-parole du parti présidentiel, Seydou Gueye a fustigé la démarche de leurs adversaires politiques fondée, à son avis, sur «le déni de réalité», «les contre-vérités», «la calomnie permanente», etc.

L'Alliance pour la République (Apr) n'apprécie guère l'attitude de ses adversaires politiques, qui ont organisé une manifestation hier, vendredi 19 mai, au Boulevard du Général De Gaulle, pour réclamer, entre autres, la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. En conférence de presse hier, le porte-parole du parti au pouvoir n'a pas raté les membres de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal.

Traitant, en effet, de tous les noms d'oiseaux les membres de ladite coalition, Seydou Gueye soutient en fait que leur démarche est «fondée sur le déni de réalité, sur les contre-vérités et la calomnie permanente» face «aux brillants résultats du Gouvernement de Bby». Tout en listant les réalisations du chef de l'Etat, Macky Sall, notamment les axes du Pse, les nombreuses réformes entreprises dans divers domaines, ainsi que les performances du pays sur bien des choses, etc, le porte-parole de l'Apr estime que l'opposition «verse dans la désinformation, le délire politicien primaire et la violence verbale».

Plus acerbe dans ses critiques contre leurs adversaires politiques en prélude aux élections législatives prochaines, Seydou Gueye trouve que la «nouvelle opposition» n'est pas à mesure de «formuler des propositions alternatives aux orientations et réalisations du Gouvernement de Bby». Selon lui, cette dernière tente de jouer «sa survie sur une hypothétique unité, avec le concours de l'ancien monarque bientôt centenaire, déchu pour ses tentatives obstinées de dévolution dynastique du pouvoir».

Dans la même dynamique, le ministre a titillé le patriotisme des opposants au régime de Macky Sall. Il les accuse ainsi de tenter de «soudoyer, moralement, les honnêtes entrepreneurs, hommes d'affaires et autres acteurs économiques nationaux majeurs, dans le but insoutenable de les écarter de toute collaboration avec l'Etat». Pis, s'insurgeant contre les motifs du rassemblement du jour de l'opposition, notamment en faveur «d'un prévenu de droit commun, mis en examen pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée», Seydou Gueye en conclue «qu'elle (opposition) n'a aucun souci pour la gestion vertueuse des deniers publics, et veut promouvoir l'impunité, et n'est pas prête à l'exigence citoyenne de reddition des comptes».

Il a, par conséquent, lancé un appel «à tous les hommes d'affaires sénégalais, de ne pas accepter de mener un combat qui n'est le leur». Poursuivant, il invite la mouvance présidentielle, «face à la mauvaise foi, aux contre-vérités», à garder intacte sa détermination à donner à Bby «une majorité parlementaire la plus large possible». Mieux, il appelle les militants à aller massivement retirer les cartes d'électeurs pour concrétiser ce souhait.