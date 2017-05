Ile Maurice: Hôpital de Moka - Mauvais traitement pour des... médecins suisses

«I regret we have to terminate this mission.» Ce sont les propos d'Alain Fong, vice-président de la Foundation Teaching Eye Surgery dans un courriel envoyé au Senior Chief Executive (SCE) du ministère de la Santé, hier. Ce, alors que cette organisation suisse envoie chaque année des médecins à Maurice pour partager leur savoir-faire.

Quatre médecins ont fait le déplacement, dont le professeur Cyrus Tabatabay, spécialiste de la rétine et deux médecins américains. Ils ont été répartis à l'hôpital de Souillac et à l'hôpital Subramania Bharati, Moka.

Or, selon Alain Fong, dès le départ, la direction de l'hôpital de Moka n'aurait pas été très coopérative. «Nous avons fait don de plusieurs équipements et aidé à diminuer la liste d'attente de façon considérable. Mais nous avons été accueillis de façon ignoble ! Il n'est plus question de faire de donation, nous ne sommes pas venus ici pour nous faire maltraiter», s'insurge ce dernier. Selon lui, la direction de l'hôpital aurait congédié le personnel qui devait suivre la formation.

Le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, a été contacté par la fondation en début de semaine. Ce dernier serait alors intervenu. «Mardi, après l'intervention du ministre, nous avons pu travailler. Mais dès jeudi, la situation s'est encore une fois détériorée.»

Dans le mail envoyé au SCE, Alain Fong dit espérer que le ministère prendra des sanctions à l'égard de la direction de l'hôpital. Sollicitée, celle-ci n'a pas donné suite à nos appels. Tandis qu'au ministère, l'on concède uniquement avoir pris connaissance du dossier.