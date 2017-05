Ile Maurice: Jocelyn Seenyen - «Je n'ai pas encore dit mon dernier mot en politique»

En 1995, sir Anerood Jugnauth lui a demandé d'être candidat à Belle-Rose - Quatre-Bornes sous la bannière du MSM et il est battu. C'est à partir de là qu'il a pris ses distances de la politique et il a été titularisé prof résident au Lycée Labourdonnais jusqu'à 2010. Depuis 2014, il est président du conseil d'administration de la Société biblique de l'île Maurice.

En 1988, Jocelyn Seenyen est devenu président de la Mauritius Housing Corporation (MHC) et il y est resté jusqu'en 1995. «Avant, il fallait attendre dix mois pour avoir un emprunt auprès de la MHC. Lorsque je suis arrivé, le délai a été réduit à trois mois et ensuite à 15 jours.»

«J'étais le premier à me joindre à Harish Boodhoo» Jocelyn Seenyen souligne qu'il doit beaucoup à Harish Boodhoo pour son parcours politique. «C'est quelqu'un qui savait nous donner des responsabilités. Il déléguait ses pouvoirs. Lorsque nous créons le Parti socialiste mauricien (NdlR, PSM) en 1979, j'étais le premier à me joindre à Harish Boodhoo. Il y a eu Kailash Ruhee, Armoogum Parsuramen, Yousouf Maudarbocus, Ashok Roy et moi. Nous étions les cinq qu'Harish Boodoo avaient appelés les cinq oiseaux rares qu'il a présentés en juillet 1979 au premier meeting du PSM au marché de Belle-Rose.»

Boursier du gouvernement français et ayant obtenu une licence et une maîtrise, il a fait une demande de prolongement de sa bourse pour faire un doctorat. L'ambassade de Maurice à Paris lui annonce que sa demande a été refusée car, dit-on, un doctorat n'était pas nécessaire pour enseigner à Maurice. Toutefois, en même temps, un autre jeune a fait la même demande qui a, elle, été acceptée, cet étudiant étant proche du Parti travailliste (PTr), qui était à l'époque au pouvoir. «J'ai vécu ce refus comme une injustice de la part du gouvernement de mon pays. C'est un peu avec ce ressentiment que je rentre à Maurice en juillet 1977», ajoute-t-il. Il prend de l'emploi comme enseignant d'anglais au Lycée Labourdonnais.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.