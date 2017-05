Ile Maurice: Paul Bérenger - «Bhadain ek Duval responsab»

Paul Bérenger n'a pas manqué de situer la responsabilité de Navin Ramgoolam dans cette affaire. Il estime que c'est la faute de ce dernier si la situation est ainsi, car l'ancien Premier ministre a non seulement toléré la situation, mais a également malmené la Financial Services Commission pendant des années. Paul Bérenger a, par ailleurs, tenu à saluer l'initiative de Danielle Selvon qui a entamé une grève de la faim aux côtés des victimes de la Vidur Cooperative Society, à Belle-Vue Maurel.

Xavier Duval en a également pris pour son grade. Pour Paul Bérenger, le fait que le leader de l'opposition demande aux grévistes de mettre fin à leur revendication est indécent. Selon lui, Xavier Duval avait un devoir de réserve, peu importe sa position. Il estime que personne n'a le droit de commander l'action des grévistes. «Xavier Duval a aussi dit que ce dossier est mal géré. Il était le numéro deux du gouvernement. Pourquoi n'avait-il pas parlé à cette époque ? » se demande le chef de file des mauves. Il a aussi rappelé qu'en 2016, lorsqu'il avait posé sa Private Notice Question, Xavier Duval avait défendu l'action du gouvernement bec et ongles, allant jusqu'à l'insulter. Paul Bérenger précise aussi qu'à l'époque, Vishnu Lutchmeenaraidoo l'avait appelé pour dire que «nou finn desid pou ferm Bramer» et que, de ce fait, il s'agissait d'une décision collective du gouvernement de l'époque, avant que Roshi Bhadain et le PMSD ne prennent le large.

Paul Bérenger a commencé par attaquer Roshi Bhadain, affirmant qu'il est responsable de ce drame. «Je n'en peux plus ce de jeu de 'pa mwa sa, li sa'. Ils sont tous responsables, à commencer par le MSM et Roshi Bhadain», a-t-il dit. Il trouve incohérent le fait qu'aujourd'hui, l'ancien ministre de la Bonne gouvernance vienne se dédouaner.

