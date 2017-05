Ile Maurice: Etienne Sinatambou - «Roshi Bhadain a induit le gouvernement en erreur»

Le ministre de l'Environnement et de la Sécurité Sociale a poursuivi en pointant son ancien collègue ministre du doigt. Pour lui, il est clair que Roshi Bhadain a induit le gouvernement en erreur, et c'est précisément à cause de lui que la situation est compliquée aujourd'hui. «Il n'y a pas assez d'argent pour honorer les engagements de Roshi Bhadain. Pour une fois, je suis d'accord avec Paul Bérenger. Il aurait dû avoir la décence de rester tranquille» a-t-il dit.

Etienne Sinatambou a tenu une conférence de presse ce samedi 20 mai dans son bureau et a longuement parlé de l'affaire BAI. Le porte-parole du gouvernement a commencé par exprimer sa sympathie aux victimes des plans d'investissements de Super Cash Back Gold et de Bramer Asset Management.

