Ouganda: Bas-Uele - Des présumés rebelles de la LRA de plus en plus actifs à Ango

Des présumés des rebelles ougandais de l'armée de résistance du seigneur (LRA) sont de plus en plus actifs dans le territoire d'Ango (Bas-Uele), depuis deux semaines. La société civile locale qui livre cette information indique que les habitants des chefferies Sasa et Mopoyi vivent dans la crainte de ces combattants.

Le 9 mai, un groupe de ces rebelles de la LRA ont poursuivi sans succès des paysans qui étaient en train d'entretenir leurs champs et ces derniers ont eu la vie sauve grâce à une unité l'armée congolaise alertée, indique la même source.

Une nuit après, déclare la société civile, le village de Passy a été visité par des hommes armés qui ont réussi à piller quelques greniers des villageois, avant d'être repoussés par quatre militaires aidés par la population.

Six jours plus tard, huit assaillants ont réussi à Kidnapper trois pécheurs dans le village Ndamana. Après avoir ravi les produits de pêche, un a été tué et deux ont été relâchés.

De son côté, le commandant de l'armée nationale dans la zone opérationnelle de Dungu, le général Willy Bonane, affirme que ses éléments ont éloignés ces rebelles de ces villages et continuent à les poursuivre.