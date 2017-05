Tunisie: Parler de sa maladie pour se réconforter...

En effet, la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central, qui détruit la gaine de myéline en évoluant par poussées. Alors qu'elle est souvent diagnostiquée chez les jeunes adultes âgés de 15 à 40 ans, la SEP se manifeste aussi chez des enfants et des adultes d'âge mûr. Elle touche environ plus de 2 millions de personnes dans le monde. Le dysfonctionnement du système nerveux central causé par la maladie entraîne plusieurs symptômes neurologiques à l'instar des troubles visuels, des troubles sensitifs, urinaires et même des troubles de motricité.

Partage de témoignages

La Journée mondiale de la sclérose en plaques est célébrée chaque dernier mercredi du mois de mai de chaque année. Cet événement réunit la communauté internationale touchée par cette maladie afin de partager des témoignages et d'informer le public sur ses effets et sa répercussion sur la vie du patient tout en menant des campagnes de soutien et de solidarité au profit des personnes atteintes.

A cet effet, la 9e journée mondiale de la sclérose en plaques aura lieu aujourd'hui à Tunis, à partir de 15h30 avec une première conférence du Pr Thibault Moreau (Président de l'Association française de recherche sur la SEP et directeur d'une clinique de SEP à Dijon) qui s'articulera autour du thème «Traitements actuels et à venir de la SEP». Elle sera suivie par la conférence du Pr Sonia Lebib, spécialiste en médecine physique au centre Kassab et sera axée sur les «Dépistage et prise en charge des troubles vésicosphincériens dans la SEP». A 17h00, les Prs Imen Miri et Rym Ben Souilah, du Service médecine physique au centre Kassab, présenteront une conférence sur le thème «Aménagements de l'environnement et apport de l'ergothérapie dans la SEP». Une séance de questions-réponses succédera aux conférences et précédera le spectacle de clôture.