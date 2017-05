Tunisie: Le président Caïd Essebsi demain à Riyad

Le chef de l'Etat prononcera à cette occasion un discours dans lequel il analysera le phénomène de l'extrémisme et du terrorisme, la position de la Tunisie à l'égard de ces phénomènes. Il traitera également de la nécessité de mettre en œuvre une stratégie commune avec la participation des pays arabes et islamiques et des USA en vue d'éradiquer le terrorisme.

Le chef de l'Etat rencontrera par la même occasion plusieurs parmi les présidents et les hauts responsables des pays frères et amis qui prendront part au sommet.

Il est à préciser que ce sommet, le premier en son genre qui verra la participation du président américain, Donald Trump, vise à instaurer un partenariat stratégique entre les pays arabes et islamiques, d'une part, et les USA, d'autre part, en vue de combattre le terrorisme à long terme, outre la lutte contre le financement des organisations terroristes et le renforcement de la coopération sécuritaire entre les pays islamiques.