Tunisie: Pour une meilleure insertion sociale des enfants SOS

Il s'agit d'un projet qui consiste à diversifier les modes de prise en charge de ces enfants en les aidant à réintégrer leur famille biologique, les intégrer dans des familles d'accueil ou les intégrer dans des familles SOS dans la communauté tout en développant les partenariats afin d'assurer une bonne qualité de prise en charge. Ce village d'enfants SOS de demain vient en réponse à la situation des enfants afin d'assurer une prise en charge de qualité pour chaque enfant SOS.

L'implantation du village de demain a pour objectif principal d'offrir la chaleur familiale pour chaque enfant et l'aider à s'intégrer dans la communauté. Dans ce sens, l'expérience du village de demain a bien démarré avec la maison SOS, qui abrite huit garçons, jeunes et moins jeunes, avec leurs mères. Cette expérience a pour objectif d'aider les enfants SOS à s'intégrer dans la communauté pour leur bon développement psychologique et social et pour une meilleure insertion socioprofessionnelle. La maison regroupe ces enfants et ces jeunes qui suivent leur formation et leurs études à Sfax.

Programme de renforcement de la famille

Pour une meilleure prise en charge intégrée dans le milieu naturel, centrée sur l'éducation préscolaire, le renforcement des capacités des familles bénéficiaires et le développement communautaire, le programme de renforcement de la famille a pour objectif de permettre aux enfants abandonnés de vivre dans un environnement familial sain et chaleureux.

Actuellement, le programme de renforcement de la famille prend en charge 805 enfants dans 297 familles, répartis sur les villages SOS, citons celui de Gammarth (221 enfants bénéficiaires), de Siliana (181), de Mahrès (197) et celui d'Akouda (220). 73 familles sont devenues autonomes depuis le démarrage de ce programme. Un taux de réussite scolaire de 98% a été enregistré !