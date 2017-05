Tunisie: Motivation extrême !

Dans cette salle qui peut abriter jusqu'à 12.000 spectateurs, remplir les gradins est un défi majeur. Plus de 10.000 tickets ont été écoulés ou offerts (un quota de tickets gratuits et d'invitations va à chaque club comme le veut la tradition). On devra s'attendre à une salle pleine et une ambiance folle, notamment lors du match ESR-USM.

L'envie y est

Y a-t-il une équipe qui peut arrêter l'ESR ? Le champion de Tunisie est sur une courbe ascendante. Un élan dévastateur d'une équipe complète qui cravache dur pour gagner le doublé. Adel Tlatli cherche son deuxième doublé après celui de 2002 obtenu avec la JSK. Les Radésiens, qui retrouvent le chemin des titres, comptent sur leur envie, obtenu leur supériorité technique et l'apport des joueurs-cadres, tels que H'didane, El Mabrouk, Rezig ou Abada.

Les solutions ne manquent pas du côté de Tlatli qui peut doser l'effort des siens et brouiller les cartes de son adversaire. Pour Walid El Gharbi, son USM joue un basket respectable et compte en son sein des joueurs motivés et qui savent s'investir. Même si la qualité de l'effectif n'est pas la même, l'USM, sur un match, jouera à fond ses chances, comme elle l'a fait l'année dernière contre l'ESS. Les finales ont été souvent très disputées et il est difficile de voir une équipe dominer largement. On aura beaucoup de duels, tels que Jaouadi-Abada, Saïed-El Mabrouk, Ibara-H'didane ou Aïssaoui-Rezig. On aura de l'intérêt à suivre ce match jusqu'aux derniers paniers.

En féminines, le CSS et le CSPC se donnent rendez-vous en lever de rideau pour un match qui attire un public averti et qui espère voir le basket féminin retrouver son aura. Ce sera la fête totale tout à l'heure à la salle de Radès. Profitez-en !

Le programme

14h00 : CSSfaxien-CSPCirculation

17h00 : ESRadès-USMonastir