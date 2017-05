Afrique du Nord: Appui à l'initiative tunisienne sur le règlement politique de la crise libyenne

Caïd Essebsi a réitéré son soutien aux initiatives visant à trouver des solutions aux conflits dans la région et à assurer un climat de paix et de stabilité aux peuples arabes.

Le Parlement arabe compte organiser, en Tunisie, une conférence internationale sur la réconciliation, en collaboration avec la Ligue des Etats arabes et avec la participation d'organisations régionales et internationales.

Dr Abou Salah Chalabi a, lors de l'entrevue, donné un aperçu du rôle de la commission de médiation au sein du Parlement arabe qui a été créée dans le but de proposer des initiatives pour le rapprochement des vues et trouver des issues consensuelles aux crises dans certains pays arabes, dont la Libye.

