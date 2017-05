Tunisie: La parole aux champions

«Nous avons réussi une excellente saison. Nous avons été à la hauteur de l'évènement, dans un match décisif pour le titre de champion. L'enjeu a été difficile avec notamment des adversaires de grande qualité au play-off comme l'ES Sahel, le C.Africain et le CS Sfaxien. Tous les joueurs ont consenti de grands efforts et mérité le sacre au vu de leurs prestations tout au long de la saison. J'ai essayé lors des dernières journées d'améliorer la prestation de l'équipe et j'estime que la consécration est méritée ».

Fakhreddine Ben Youssef : «La meilleure réponse»

«Nous dédions ce championnat au public. Nous avons prouvé qu'on mérite ce titre, non seulement pour ce dernier match du championnat, mais pour les prestations livrées tout au long de la saison. Nous avons dominé le championnat dès le début et confirmé notre leadership au play-off. La rencontre face à l'ESS a été la meilleure réponse à tous ceux qui ont contesté le mérite de l'Espérance».

Taha Yacine Khenissi « D'autres échéances aussi importantes»

«C'est un nouveau titre qui s'ajoute à mon palmarès alors que mon titre de meilleur buteur est une confirmation de mon élection meilleur footballeur de l'année par le référendum de l'agence TAP. J'ai prouvé par cette double consécration que je suis capable de donner le plus escompté dans toutes les étapes de ma carrière professionnelle. Je suis heureux de cette consécration et de mon apport à l'Espérance ST. La consécration de mon équipe a été le meilleur cadeau pour le public «sang et or» qui s'attendait à voir son club remporter le titre en fin de saison. J'ai devant moi d'autres échéances importantes, notamment la Ligue des champions, le championnat arabe des clubs et je suis prêt à parier sur toutes les compétitions».

Riadh Bennour (responsable) : «La Ligue des champions, notre principal objectif»

« Nous sommes heureux de ce couronnement. Notre victoire devant l'ES Sahel, notre poursuivant immédiat, a été méritée. L'Espérance a prouvé qu'elle est un solide adversaire en championnat. Le club a montré qu'il progresse notablement et entend briguer les titres à l'échelle continentale et arabe, notamment la Ligue des champions qui reste notre principal objectif».