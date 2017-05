Tunisie: Réfléchir en termes d'équité

Hier, lors du deuxième jour de la grande conférence sur le « rôle des syndicats dans la préservation des ressources naturelles », le professeur Abderrahmane El Lahga a expliqué, en une vingtaine de minutes, comment une diminution des subventions sur l'énergie (et donc une augmentation des prix de l'énergie) entraînera une augmentation des prix (pas vraiment substantielle) qui touchera plusieurs secteurs, à l'instar du transport, de la restauration, de la pêche, du tabac, de l'eau, etc. Dans ce cas de figure, le risque est de faire grimper le taux de pauvreté.

L'approche d'Abderrahmane El Lahga divise les ménages tunisiens en dix catégories, selon le revenu et selon le montant qu'ils paient pour l'énergie. A titre d'exemple, dans l'hypothèse d'une augmentation des prix de l'énergie (10% pour l'essence, 21% pour le diesel, 214% pour le GPL et 10% pour l'électricité), le pouvoir d'achat de la catégorie une diminuerait de 52,7 dinars par an, tandis que la catégorie dix (la plus nantie) perdrait 204,1 dinars par an. Comme la philosophie principale des subventions est d'assurer l'accès des ménages (particulièrement les pauvres) aux sources d'énergie relativement propres, l'expert propose l'idée de « transferts directs compensatoires ». Plus concrètement, il s'agit de compenser la perte en pouvoir d'achat des trois premières catégories (les plus démunies, selon lui).

« Comme la troisième catégorie perdrait 79.1 dinars par an, je propose de transférer à tous les ménages, sans exception, 80 dinars, ce qui reviendrait à compenser la perte en pouvoir d'achat des familles les plus pauvres et de compenser une partie des dépenses des autres catégories », explique Abderrahmane El Lahga.

Selon lui, une telle approche pourrait régler la problématique des subventions et ce, en responsabilisant les ménages, et pas seulement pour les hydrocarbures. « Les études sociales ont démontré que quand on donne de l'argent directement au lieu de subventionner, les ménages ont tendance à mieux rationaliser leur consommation. Ainsi lorsque l'Etat donne par exemple un dinar à un père de famille pour l'achat du pain, c'est lui qui décidera s'il va le consacrer entièrement au pain ou s'il va préférer le répartir entre du pain et l'achat d'un stylo pour son fils », dit-il.

Une idée à creuser, d'autant plus qu'aujourd'hui 80% des subventions vont vers ceux qui n'en ont pas besoin. « C'est une situation que constate l'Ugtt qui ne restera pas les bras croisés et qui fera très prochainement une proposition concrète », déclare Abdeslam Nessiri, professeur universitaire et expert auprès du Centre d'études et de documentation de l'Ugtt. Cependant, Abderrahmane El Lahga prévient : « La réforme des subventions ne pourrait être mise en œuvre en dehors d'un package plus large et devra se faire en concertation avec les partenaires sociaux ».