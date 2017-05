Tunisie: Le changement, c'est maintenant...

C'est en ces termes que George Costa, le nouveau coach des «Noir et Blanc», a fait part de ses impressions à l'issue du match qui a opposé jeudi dernier les siens à leurs opposants du jour, ceux de l'USBG.

La rencontre, entrant dans le cadre de la journée de clôture de la phase du play-off, a certes permis aux Sfaxiens de prendre souvent l'initiative des opérations, sans pour autant parvenir à peser de tout leur poids sur une défense adverse bien soudée. Celle-ci a misé surtout sur un marquage strict sur les éléments les plus en vue dans le dispositif tactique des locaux pour juguler leurs multiples incursions, tout en opérant par des contres. De ce fait, les occasions de scorer ont eu du mal à se créer face au gardien adverse, Seifeddine Charfi en l'occurrence.

«Mais, tout compte fait, on aurait pu terminer le match sur le score de quatre buts à zéro», a souligné George Costa. Le nouveau coach sfaxien, pour qui l'occasion lui a été propice pour jauger de plus près les potentialités dont disposent ses protégés, avant l'importante échéance qui les attend mardi prochain à Alger, face à la Mouloudia, pour le compte de la 2e journée de la phase des poules de la coupe de la CAF.

Soigner les mécanismes collectifs

Le score final de deux buts à zéro sur lequel les débats se sont clôturés constitue certes un stimulant pour croire beaucoup plus en leurs chances dans cette épreuve. Mais, là ou le bât blesse, c'est surtout au niveau de la rapidité d'exécution des manœuvres et du positionnement des joueurs... Comme quoi, les mécanismes collectifs méritent beaucoup plus d'attention pour atteindre les objectifs visés. C'est ce que le nouvel entraîneur adjoint de l'équipe, Karim Nafti, a reconnu aussi, à l'issue de la rencontre... A cet égard, il a précisé que «des correctifs au niveau de la complémentarité entre les lignes devraient être apportés pour soigner certaines lacunes d'ordre tactique. Ce qui ne veut nullement dire que l'équipe est en panne de potentialités... Et, elles sont des plus exhaustives. Il faut toutefois les exploiter à bon escient pour en cultiver beaucoup plus les dividendes», a-t-il renchéri.

La rencontre a été l'occasion pour le nouveau staff technique de se fixer de plus près sur les divers aspects d'ordre technico-tactique qui caractérisent les potentialités dont dispose l'équipe.

Force est de reconnaître aussi la conviction qui anime l'ensemble, à travers les déclarations faites par certains de ses éléments de base, comme Karim Aouadhi, Maher Hannachi et Alaâ Marzouki, à l'issue du match, et qui ont surtout insisté sur le travail qui les attend pour être au niveau des ambitions qui les animent, et surtout réussir un parcours sans faute dans l'épreuve de la CAF. Celle-ci constitue pour eux l'objectif pour lequel ils sont décidés à se dépenser sans compter pour mériter la palme après avoir raté leurs chances dans les deux épreuves du championnat et de la Coupe de Tunisie de la saison.