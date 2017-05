Tunisie: Ramadan 2017 et la saison touristique à la loupe

Le porte-parole du gouvernement, Iyed Dahmani, a fait savoir lors d'une déclaration à la presse que le Conseil des ministres tenu hier à La Kasbah a porté sur la situation générale dans le pays, les préparatifs pour la saison touristique, le commerce intérieur et l'état d'exécution du budget de l'Etat au titre de l'exercice 2017.

Il a indiqué que le ministre de l'Industrie et du Commerce a présenté un exposé sur l'approvisionnement du marché et les préparatifs pour le mois de Ramadan. Il en ressort que les prix de quelques produits alimentaires ont baissé durant la dernière période, suite à l'intensification des opérations de contrôle des circuits de distribution et des points d'approvisionnement du marché en produits agricoles et alimentaires.

Le ministre a aussi affirmé l'engagement du département de l'industrie et du commerce à multiplier les contrôles économiques durant la prochaine période, en l'occurrence pendant le mois de Ramadan, pour s'assurer du bon approvisionnement du marché et protéger le pourvoir d'achat du consommateur.

S'agissant de la saison touristique actuelle, l'exposé présenté lors du Conseil des ministres fait état d'une évolution des entrées touristiques de 37% au 30 avril 2017, par rapport à la même période de l'année dernière, dont une grande partie sont des touristes européens et algériens.

Concernant l'exécution du budget de l'Etat pour 2017, il existe une avancée perceptible dans le décaissement du Budget de l'Etat par rapport au budget 2016, ayant englobé les différents ministères, structures et services.

D'autre part, le Conseil des ministres a adopté des projets de loi autorisant l'Etat à s'engager pour la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Institut des Etats-Unis pour la paix, concernant l'ouverture d'un bureau régional à Tunis.

Le CM a aussi adopté un projet de loi relatif à l'approbation d'un accord de crédit, conclu le 22 avril 2017 entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) pour le financement d'un projet de gestion intégrée dans les régions les moins développées et un autre relatif à l'approbation d'un accord de crédit conclu le 18 avril 2017 entre la République Tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) pour contribuer au financement d'un projet de construction de ponts sur les routes classées.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a appelé, à cette occasion, les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour accroître le taux de croissance enregistré au cours de ce trimestre et estimé à 2,1%.

Le Conseil des ministres a également adopté des décrets gouvernementaux, dont certains sont relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour la réalisation de projets publics et aussi les décrets suivants :

- Projet de décret gouvernemental relatif à l'organisation de la Direction générale de la sécurité du président de la République et des personnalités officielles et la fixation des prérogatives de cette direction.

- Projet de décret gouvernemental amendant et complétant le décret numéro 556 pour l'année 1999 daté du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des Finances

- Projet de décret gouvernemental relatif à la définition du domaine et des conditions d'intervention de la Direction des moyennes entreprises à la direction générale des impôts au ministère de Finances

- Projet de décret gouvernemental amendant et complétant le décret numéro 94 pour 2008 daté du 16 janvier 2008 portant organisation et fixant les prérogatives des services externes de la Direction générale des impôts au ministère des Finances

- Projet de décret gouvernemental fixant la structure organisationnelle de la Compagnie tunisienne de forage (CTF)

- Projet de décret gouvernemental fixant la structure organisationnelle de l'Office national de l'artisanat (ONA)

- Projet de décret gouvernemental amendant et complétant le décret numéro 4506 pour 2013 daté du 6 novembre 2013 portant création de l'Agence technique des communications et fixant son organisation administrative et financière et ses méthodes de gestion

- Projet de décret gouvernemental relatif à la nomination du membre de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme

- Projet de décret gouvernemental relatif à l'affiliation de la direction générale des affaires régionales au ministère de l'Intérieur.