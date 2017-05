Tunisie: La Télévision tunisienne annonce la couleur

Le budget de toutes les productions ramadanesques est de 4,5 millions de dinars, selon le P-dg de la Télévision tunisienne. Un budget qui, selon lui, n'est pas supérieur à celui de l'année dernière mais mieux exploité pour donner des productions diversifiées et de meilleure qualité.

«Cette année, nous avons également travaillé sur la programmation durant toute la journée et pas seulement sur la soirée», ajoute Elyès Gharbi puisque à côté des enfantines et des émissions religieuses, il y aura un programme de services, «Ahla lamma», qui sera diffusé pendant toute l'après-midi. Lors de cette conférence de presse, le P-dg de la télévision a annoncé également le lancement de nouvelles applications «iOS» et androïd «Watanya 1» et «Watanya 2» pour que les Tunisiens puissent suivre la programmation de ces deux chaînes.

C'est la programmation des «dramatiques» qui occupera l'essentiel de cette grille. Le feuilleton du prime time de cette année porte le titre de «Eddawama», réalisé par Naïm Ben Rhouma, un drame social, avec dans les principaux rôles Wajiha Jendoubi, Mohamed Ali Ben Jemaâ, Slah Msaddek et Lassaâd Ben Abdallah entre autres. Des feuilletons arabes sont également programmés comme «Nizar Kabbani», «Afrah El Kobba» et «Ikhtiar ijberi».

Les sitcoms cette année sont au nombre de deux avec «El hajjama», un salon de coiffure pour dames où les relations entre les hommes et les femmes sont vues sous un angle différent et amusant, et «Jnoun el kaïla», un voyage magique que font quelques enfants dans un quartier populaire. Jaâfar Guesmi sera présent également avec une «situation comedy» «Mahma sar» qui promet d'être originale.

Elyès Gharbi a annoncé également que, à quelques jours du mois saint, la télévision tunisienne a déjà quelques épisodes de son feuilleton déjà prêts, ce qui est remarquable. Il annonce également que pendant le prochain mois de Ramadan, les délais seront meilleurs, puisque le feuilleton de l'année prochaine fait déjà l'objet de discussions.