Congo-Kinshasa: L'épidémie de la grippe aviaire déclarée en Ituri

La maladie a déjà tué plus de cinq mille poules et canards peu après sa manifestation dans les localités de Joo et de Kafé au bord du lac Albert.

Situation alarmante dans la nouvelle province de l'Ituri en proie ces derniers jours, à une épidémie de la grippe aviaire qui ne cesse de tuer les espèces volailles dans la région. A ce jour, l'on a déjà enregistré plus de cinq mille canards et poules victimes de cette épidémie qui tend à se propager dans plusieurs localités en partant de Joo et Kafé, deux cités établies au bord du lac Albert.

C'est de là que la maladie a été détectée pour la première fois avant de prendre l'ampleur qu'elle connait aujourd'hui. La crainte est qu'elle ne s'étende vers d'autres localités de la province. C'est ainsi que les localités de Kasenyi, Nyamavi, Kapuru (territoire d'Irumu), Mandje (territoire de Ndjugu), Mokambo et Mahagi-port (territoire de Mahag) ont été déclarées par l'autorité provinciale zones suspectes parce qu'exposées à la contagion du virus.

Se confiant récemment à la presse au sujet de cette épidémie, le gouverneur de l'Ituri a annoncé l'interdiction de la circulation des volailles dans les localités de Djo et Tchomia, et celles à haut risque. Dans la foulée, Abdalah Pene Mbaka a ordonné l'abattage systématique dans le cadre du nettoyage sanitaire, des volailles se trouvant dans un rayon de trois kilomètres autour de ces localités à risque. D'autres mesures d'accompagnement ont été prises à l'instar de la fermeture des marchés se livrant au commerce de la volaille.

Le marché central de Bunia, qui se ravitaille naturellement en volaille dans ces différentes localités aurait déjà fait les frais de cette mesure drastique qui vise à protéger la population contre le danger que représente désormais la consommation des volailles atteintes de la grippe aviaire. En outre, le gouverneur a appelé à la non-manipulation des volailles infectées ou retrouvées mortes, pour éviter la contamination à grande échelle.