Congo-Kinshasa: La question électorale au centre du premier Conseil des ministres

Joseph Kabila a insisté sur la nécessité d'appuyer la Centrale électorale dans sa charge d'organiser des élections démocratiques, transparentes et non chaotiques le plus tôt possible.

Juste après la remise et reprise entre le Premier ministre entrant Bruno Tshibala et sortant Samy Badibanga, et la prise par les nouveaux ministres de leurs bureaux respectifs, le chef de l'Etat Joseph Kabila a vite convoqué la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement d'Union nationale qu'il a présidé le samedi 20 mai à l'Hôtel du gouvernement. Pour cette première entrevue de prise de contact, l'occasion était donnée à Joseph Kabila de connaitre les nouveaux membres de l'Exécutif national qui lui ont été présentés. Les cinquante-huit membres du gouvernement tous issus de toutes les composantes politiques et sociales signataires de l'Accord du 31 décembre 2016 étaient présents à cette réunion articulée essentiellement autour d'un seul point, à savoir, la communication du président de la République.

Dans son adresse, le chef de l'Etat a mis une emphase particulière sur la consolidation de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La paix et la sécurité sans lesquelles il serait vain d'espérer voir de bonnes élections se tenir. Il a noté que sur les vingt-six provinces, il y a des défis sécuritaires dans quatre provinces et dans huit territoires sur les 145 que compte le pays. Une manière de conscientiser les uns et les autres par rapport à l'ampleur de la tâche qui est la leur.

Constant dans son approche de la question électorale, Joseph Kabila a de nouveau insisté sur la nécessité d'appuyer la Centrale électorale dans sa charge d'organiser des élections démocratiques, transparentes et non chaotiques le plus tôt possible. Il a, pour ce faire, suggéré qu'au cours d'un prochain Conseil des ministres, la Céni soit invitée à venir faire le point sur l'état des préparatifs de ces élections qu'elle est appelée à organiser. Il n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'équipe gouvernementale sur l'intérêt à accorder au social de la population et ce, sur toute l'étendue du territoire national.

Saisissant l'opportunité, Joseph Kabila en a profité pour donner, au passage, quelques directives aux membres de la nouvelle équipe gouvernementale, les exhortant à être au service de la Nation congolaise toute entière et non au service de leurs partis politiques, leurs provinces ou leurs tribus ou clans. Tout en les engageant à faire preuve d'un comportement digne et irréprochable dans la conduite des affaires de l'Etat, il les a également exhortés à éviter les conflits d'intérêts et le népotisme dans la constitution de leurs cabinets respectifs. Il a ensuite rappelé au gouvernement l'impérieuse nécessité d'adopter le projet de loi budgétaire afin de pouvoir le présenter à l'Assemblée nationale et au Sénat.