Congo-Brazzaville: Diversité culturelle pour le dialogue et le développement

Adoptée depuis le 2 novembre 2001 par l'Unesco, la déclaration universelle sur la diversité culturelle a permis de reconnaître, pour la première fois, la diversité culturelle comme un "héritage commun de l'humanité" et considérer que sa sauvegarde est un impératif concret et éthique inséparable du respect de la dignité humaine.

C'est dans cet esprit que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 21 mai, "Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement" dans le but que soient approfondies les réflexions consécutives aux valeurs de la diversité culturelle pour apprendre à mieux "vivre ensemble".

Cette journée doit permettre par ailleurs la progression des quatre objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée le 20 octobre 2005 soit pour mémoire :

-Soutenir des systèmes durables de gouvernance de la culture ;

-Parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels et améliorer la mobilité des artistes et des professionnels de la culture ;

-Intégrer la culture dans le développement durable ;

-Promouvoir les droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Depuis lors, l'Unesco fait appel à tous les États membres et à la société civile pour contribuer à célébrer cette journée avec un certain éclat en y associant le plus largement possible, acteurs et partenaires.

Le 21 mai est devenu une journée d'opportunités pour que l'on s'approprie ce que nous apportent les autres cultures, en mesurant objectivement la diversité de leurs apports, de leur unicité, de leur complémentarité et de leur solidarité.

Il s'agit bien entendu pour l'ONU de poursuivre la promotion du dialogue mutuel en le plaçant au-delà des considérations de sexe, d'âge, de nationalité, d'appartenance culturelle et de religion et en le situant au centre pour enfin aboutir à une paix réelle, effective et contagieuse.

L'on doit se souvenir de la dimension culturelle présente dans tous les grands conflits mondiaux, et que réduire le fossé entre les cultures est urgent et nécessaire pour asseoir la paix, la stabilité et le développement car la diversité culturelle est une force motrice du développement.

Il existe sept conventions culturelles qui favorisent la promotion de la diversité culturelle en affirmant son atout indispensable pour éliminer la pauvreté et pour réaliser le développement durable. Les traités internationaux, en soulignant toujours l'apport essentiel de la diversité culturelle tentent de protéger et de sauvegarder son patrimoine incommensurable, où figurent pèle-mêle, entre autres, les sites archéologiques, le patrimoine subaquatique, les collections de musées, mais aussi son patrimoine immatériel qui met en scène les traditions orales etc..

Dans notre monde interplanétaire, nous devons admettre la sentence d'après laquelle « la culture a le pouvoir de transformer les sociétés » car elle enrichit tous les aspects de notre vie quotidienne de multiples façons.

Au cours de cette journée, plusieurs actions sont suggérés susceptibles d'encourager le rapprochement et promouvoir le respect de la différence et l'ouverture d'esprit comme permettre la découverte de nouvelle culture, créer ou rejoindre des comités interculturels ou encore organiser des semaines interculturelles.