Congo-Brazzaville: Où sont les hommes d'affaires pour créer des emplois ?

Et si à l'instant même nous pouvons faire-fi des définitions hautement académiques qui, le plus souvent conduisent aux querelles intellectuelles interminables, on peut affirmer qu'un homme d'affaires est une personnalité qui a créé une ou plusieurs sociétés commerciales qui lui sont bénéfiques et qui participent à la résolution de la problématique du chômage. Alors où sont-ils ces hommes d'affaires pour appuyer l'Etat dans les divers projets de lutte contre le chômage ?

La réponse à cette question se résume au constat qui est le suivant : Et pourtant, il est rare de passer deux à quatre semaines voire même un mois sans que l'on écoute à la radio ou sans que l'on ne voie à la télévision certaines rencontres à caractère économique organisées par des opérateurs économiques. Alors ces retrouvailles et rencontres montrent bien que ces hommes d'affaires existent bel et bien. Encore que lorsqu'il s'agit des offres de soumission pour arracher certains marchés pour la réalisation de certains projets, on voit aussi des bousculades. Ces moments montrent bien que ces hommes d'affaires et/ou opérateurs économiques sont là. Car s'ils n'existaient pas, on n'allait pas assister à ces rencontres ou à ces bousculades.

Il y a donc là, un paradoxe, car ils sont là, mais n'explorent pas des chantiers nouveaux pour créer des milliers et des milliers d'emplois. Tous oscillent autour des mêmes variantes commerciales. Encore que ces variantes commerciales n'emploient qu'un effectif minima de gens. Alors comment résoudre avec une grande envergure la question du chômage dans ces conditions là ? Constat ! Certains parmi eux qui se disent opérateurs économiques et/ou hommes d'affaires n'œuvrent que dans l'ouverture tout azimut des débits de boisson ou dans les constructions des maisons de location. Entre nous soi-dit, est-ce que la buvette, le bar ou la maison en location peut résoudre le problème du chômage ? Pourquoi, diable, accepter dans ces conditions d'être opérateur économique et/ou entrepreneur ?

Tenez ! Aucun homme d'affaires n'a tenté une fabrique de production de poissons salés, des biscuits, du chocolat, des allumettes, des carreaux, des pagnes et autres afin que de nombreux jeunes puissent être recrutés. Or si de telles fabriques pourraient se créer ici et là, cela peut participer à une grande proportion à l'insertion socio-économique ou socio-professionnelle des jeunes. Alors que constatons-nous encore ? De nombreux hommes d'affaires et/ou entrepreneurs se disent avoir des atouts qu'en bâtiments, c'est comme si la vie sociale ne se résumait qu'à la construction des édifices.

Tenez ! La question d'assainissement de nos villes a traîné et a connu des tentatives non concluantes par le passé. Et pourtant, ils sont là ces entrepreneurs et/ou hommes d'affaires capables de s'acheter du matériel moderne approprié pour ces questions là. Et cela pouvait alors favoriser des embauches tout azimut des jeunes. Alors pourquoi ne pas innover, vous opérateurs économiques et/ou hommes d'affaires ? Et pourtant des opportunités d'affaires sont toujours à explorer comme disent de nombreux hommes d'affaires et/ou opérateurs économiques. On peut commencer dans le bâtiment et en finir dans l'agriculture ou dans la production « usinale » d'huile d'arachide.

Ce constat est loin d'être des attaques contre les opérateurs économiques et/ou hommes d'affaires, il est le chuchotement de certains jeunes à la quête d'emplois qui pensent que les opérateurs économiques devraient aussi explorer d'autres pistes pour créer des opportunités d'emplois afin de participer comme toujours à la lutte contre la pauvreté.