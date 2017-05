Congo-Brazzaville: Diables rouges - Sébastien Migné défend la liste des 43 convoqués pour préparer le match contre la RDC

Après avoir publié la liste des 43 Diables rouges présélectionnés pour le match contre les Léopards de la République démocratique du Congo, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2019, Sébastien Migné a défendu certains choix lors de la conférence de presse qu'il a animée le samedi.

Avant de se rendre à Kinshasa, les Diables rouges vont bénéficier, selon le programme communiqué par le sélectionneur, d'un stage en France dans la période allant du 26 mai au 4 juin. Pour ce regroupement, le sélectionneur des Diables rouges a convoqué 43 joueurs. Seulement dans sa composition, peu des joueurs de la diaspora ont du temps de jeu conséquent dans leurs clubs respectifs.

Et Sébastien Migné s'est défendu. « Si je n'avais pris que des joueurs professionnels, qui sont disponibles, j'aurais du mal à faire ma sélection. C'est une certitude », a-t-il expliqué à la presse, en s'appuyant sur la situation très délicate des joueurs congolais qui peinent à briller dans les plus grands championnats européens. Cela ne l'a pas empêché de défendre certains cas comme celui de Hardy Binguila puni selon lui en dehors du cadre non sportif.

« Ce qu'il faut savoir concernant Hardy Binguila, il n'a pas de temps de jeu à Auxerre, mais c'est aussi en dehors du cadre sportif. Il était venu avec certaines personnes qui ne sont plus au club. », a-t-il déclaré.

Ce regroupement sera l'occasion pour le sélectionneur de découvrir de nouvelles têtes. Selon lui, Dylan Bahamboula et Tobias Badila ont confirmé leur participation. « Je suis revenu avec l'accord de Dylan Bahamboula qui devrait être au stage en France, de Tobias Badila qui a confirmé cette semaine qu'il nous rejoindrait. Une très bonne nouvelle pour le sélectionneur que je suis. Evidemment j'aurai pu vous ramener cinq, six ou sept noms malheureusement c'est plus compliqué pour les séduire », a-t-il dit sans pourtant se montrer optimiste sur la présence de Maboulou.

« Maboulou est toujours dans la liste. Est-ce qu'il sera au stage ? je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Il est difficile à joindre. Le championnat de Grèce vient de se terminer, il est dans la nature en région parisienne. On a du mal à le toucher. »

Le Congo, a rappelé le sélectionneur, n'a plus gagné à Kinshasa depuis 1980 soit une période de 37 ans. Sébastien Migné entend s'appuyer sur le regroupement de la France pour remotiver ses poulains à faire un bon résultat à Kinshasa. « Le défi est de taille. C'est ce qui est galvanisant si on arrivait à les faire tomber ou à les faire trébucher. C'est le défi que je vais vendre aux garçons dès le vendredi prochain au rassemblement, leur dire qu'ils peuvent écrire une page de l'histoire du football congolais », a-t-il indiqué.

Pour le déplacement de Kinshasa, le sélectionneur des Diables rouges pourrait compter sur l'expérience de certains cadres. Sans trop se poser de questions, Migné entend aligner Barel Mouko dans les buts. « J'ai besoin d'expérience, de qualité. Et le gardien qui me l'a montrée dans ce championnat (congolais) et au travers de ce stage, c'est Barel Mouko. Voilà pourquoi je l'ai mis dans ma liste. A priori si je le fais venir, ce n'est pas pour qu'il soit remplaçant. Je lui avais signifié que ma priorité, c'était Brice Samba. Mais il ne vient pas. L'urgence aujourd'hui c'est Kinshasa. Et celui qui me semble plus apte à répondre présent au défi qui nous attend c'est Barel Mouko. Encore faut-il qu'il me le confirme à travers les deux stages que nous allons avoir », a dit le sélectionneur.

La liste des 43 présélectionnés

1-MAFOUMBI chistoffer ( Free State stars)

2- N'SENDO NKOLOLO ( Metalul Resita)

3- MOUKO BAREL ( LA MANCHA)

4- NDZILA Pavelh ( Etoile du Congo)

5- NDINGA Perold (PATRONAGE)

6- DIKAMONA Clevid ( Bourg-en Bresse)

7- NGANGA Francis ( Charleroi)

8- BAUDRY MARVIN Tony (zulte Waregem)

9- BOUKA MOUTOU Arnold ( Dijon)

10- MABIALA Charles A.J Auxerre)

11- MAYEMBO Fernand ( Grenoble)

12- MASSENGO Jordan Union Saint Gilloise)

13- MAZIKOU Bradley ( FC Lorient)

14- ITOUA Beranger ( CARA)

15- KIBAMBA BARON (CARA)

16- MAGNOKELE BISSIKI Dimitri ( Léopards)

17- MOUBHIO NGOUNGA BORIS (Léopards)

18- BAKOUA Caroff (Léopards)

19- ONIANGUE Pince( Bastia)

20- NDINGA Delvln ( Locomotiv Moscou)

21- NDOCKYT Merveil ( KF TIRANA)

22- NKOUNKOU Moise ( jFcaminade@girondins.com TIRANA)

23- AVOUNOU Durel ( CAEN)

24- BAHAMBOULA Dylan ( Dijon)

25- PAMBOU Yves SIMON ( FK Dac Dubajska stresa)

26- BINGUILA Hardy ( A.J Auxerre)

27- GANDZE Cesair ( Léopards)

28- BOTAMBA Matheus (TONGO FC)

29- BIFOUMA Thievy ( Osmalispor)

30- DORE FEREBORY ( Angers)

31- KOUBEMBA Kevin ( CSKA Sofia)

32- GANVOULA Silvère ( Waterloo)

33-NSONDE Jonathan ( FC Nantes)

34- ANDZOUANA Johan ( Monaco)

35- NGUESSI ONDAMA Fabrice ( WAC)

36- MOUSSITOU OKO Bevic ( Dunkerque)

37- TSOUMOU Hama Juvehl Fred ( SV. Wacker Burghausen)

38- MABOULOU Christopher ( PAS Giannina)

39- BADILA Tobias ( Nancy)

40- MAKIESSE MOUZITA Junior ( Léopards)

41- MAYELA Davel ( Laval)

42- MOY0 STEVEN ( Laval)

43- Saint Louis Dilane ( Laval)