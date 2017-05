Congo-Brazzaville: L'hôpital Adolphe Sicé abrite une campagne d'opération gratuite de bec-de-lièvre

Cette activité de chirurgie des fentes labiales et palatines, initiative de la sœur Martine Makanga, chirurgienne pédiatre congolaise, professeur des universités basée actuellement au Kenya, se déroule à l'hôpital général Adolphe Sicé. Elle a été lancée le 16 mai par Sidonie Plaza, directrice générale de cet établissement sanitaire et prendra fin le 24 mai.

Celles-ci concernent les enfants (à partir de trois mois d'âge) et les adultes présentant des fentes labio-palatines, communément appelées bec-de-lièvre, de la ville de Pointe-Noire et de ses environs. Ces opérations sont réalisées par le professeur Martine Makanga et le docteur Diembi, chef de service ORL et de chirurgie cervico-maxillo-faciale de l'hôpital général Adolphe Sicé, accompagnés de certains médecins et des équipes de cette structure qui bénéficient en même temps d'une formation en matière de chirurgie des fentes labiales et palatines.

Malformation congénitale de la lèvre supérieure qui est marquée par une ouverture qui expose les dents, le palais et parfois la cavité buccale, le bec-de-lièvre entraine des complications comme : des troubles de langage, des troubles respiratoires, des otites (du fait que l'oreille communique au nez, ce qui favorise des infections) et autres. Il cause des préjudices social et psychologique chez les sujets qui en souffrent. C'est un drame social à l'origine des divorces, des infanticides, des soupçons de sorcellerie et autres. Il empêche les sujets de vivre normalement du fait de leur anomalie faciale, objet de moquerie, qui réduit l'aspect esthétique de leur visage.

D'après le Pr Martine Makanga et le docteur Diembi, les fentes labio-palatines n'ont pas de causes mais plutôt des facteurs de risque liés, entre autres, à l'usage du tabac, de l'alcool ou de certains médicaments pendant les trois premiers mois de grossesse, la malnutrition de la femme en grossesse, l'âge avancé de l'auteur de la grossesse, les radiations ionisantes (détonation nucléaire). Parmi les facteurs de risque figurent aussi la radiographie : « C'est pourquoi lorsqu' une femme enceinte fait une radiographie, elle doit se protéger avec un tablier plombé pour éviter que le fœtus reçoive les rayons», a expliqué le docteur Diembi.

La malformation est détectable à l'échographie à partir du 22e mois de la grossesse. Mais pour le Pr Martine Makanga, un bon suivi de la femme enceinte est nécessaire pour l'éviter : «La femme doit faire les examens obligatoires pendant la grossesse et éviter de consommer les médicaments qui ne lui sont pas recommandés. La malformation survient entre la 6e et la 8e semaine de grossesse. C'est pourquoi certains médicaments sont interdits aux femmes pendant les trois premiers mois de grossesse».

La réparation des fentes labio-palatines (réparation nasale, musculaire et cutanée) est une opération qui nécessite beaucoup d'ingéniosité. Elle doit être faite par un spécialiste, a-t-elle expliqué : «C'est comme une chirurgie plastique. Donc l'esthétique est très importante. Il faut prendre en compte non seulement les éléments anatomiques mais aussi respecter l'esthétique de chaque face, il faut réparer les anomalies selon le morphotype de la personne. Il faut noter que la prise en charge est multidisciplinaire. Les fentes palatines par exemple nécessitent une rééducation vocale et parfois une orthodontie après réparation». Plus de dix enfants ont déjà été opérés depuis le lancement de la campagne. Les patients reçoivent ensuite des traitements gratuits.

C'est le désir de rendre service à ses compatriotes et de servir son pays qui a conduit le Pr Martine Makanga à initier cette campagne, un projet qui a bénéficié du soutien de Monseigneur Miguel Angel Olaveirri, évêque du diocèse de Pointe-Noire, qui a pris une part essentielle à sa réalisation en réunissant les conditions matérielles nécessaires à la prise en charge de nombreux enfants venus de toutes parts. Une campagne qu'elle entend pérenniser avec l'appui de l'hôpital général Adolphe Sicé et des médecins et équipes de cette structure qui l'accompagnent.

Après avoir remercié toutes ces personnes, Sidonie Plaza a loué l'initiative de la chirurgienne. «Cher maître, votre geste plein d'humanisme vous confère de la dignité, parce qu'ils sont rares les femmes et les hommes qui pensent comme vous à leur terroir. Daignez trouvez ici toute notre gratitude. Rassurez-vous, si l'histoire ne retient rien, ces hommes et ces femmes que vous aurez aidés, retiendrons votre magnanimité », a dit la DG de l'hôpital A. Sicé. Et d'ajouter à l'endroit des parents, « grâce à ces hommes et ces femmes qui ont uni leurs efforts et leurs idées, vous ne connaitrez plus ces moments d'agitation permanente. Vos enfants iront désormais à l'école, s'amuseront avec leurs petits amis sans essuyer la moindre moquerie pourtant, il faut que chacun s'investisse quelques fois dans la conscientisation des femmes enceintes à bien savoir s'assurer une bonne puise en charge ».

Notons que les inscriptions pour les opérations se poursuivent à l'hôpital général Adolphe Sicé. Aussi, la sœur Martine Makanga a-t-elle appelé tous ceux qui présentent des fentes labio-palatives à s'inscrire pour bénéficier de cette opération gratuite dont la deuxième étape est prévue pour juillet prochain.