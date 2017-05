Congo-Kinshasa: Haute académie de réflexion - Alice Mirimo dévoile le schéma de la création de la classe moyenne en RDC

La directrice générale du Fonds national de promotion et de service social a expliqué et résumé devant ces acteurs du développement, le Plan stratégique et financier de cet établissement public, qui est un levier du gouvernement, pour le relèvement social de la population, ainsi que les actions prévues pour atteindre cet objectif.

Revenue pour la deuxième fois devant les membres de la Société civile, participants à la rencontre d'échanges et d'enrichissement d'idées organisée par la Haute académie, la directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), Mè Alice Mirimo Kabetsi, a relevé le schéma de la création de la classe moyenne en RDC. Elle a développé, devant ces acteurs du développement, le programme social présidentiel pour la construction de la classe moyenne dans le pays.

Pour convaincre ses interlocuteurs au cours de cette séance du 19 mai 2017 à la salle du collège Mgr Shaumba, Mè Alice Mirimo a tracé le parcours du social congolais, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, en soulignant que la redynamisation de l'établissement public qu'elle dirige est la clé de voute de la création de la classe moyenne dans le pays. Le FNPSS est ce que l'on a appelé à l'époque coloniale, le Fonds du bien-être indigène, qui a doté le pays des orphelinats et autres centres sociaux situés dans toutes les provinces du pays ainsi que des maisons sociales appelées « Fonds d'avance » construites dans certaines communes de la capitale et dans des provinces.

Prioriser les projets

A en croire la DG du FNPSS, en effet, les projets répertoriés dans le Plan stratégique et financier de cet établissement public sont des voies visant cette émergence de la classe moyenne en RDC. Ils définissent la protection sociale selon cet établissement public qui applique la stratégie du pays pour faciliter l'accès aux services sociaux de base ainsi que la jouissance de ceux-ci.

« Nous avons priorisé les projets et, chaque année, nous établissons un plan opérationnel visant la mise en œuvre de chaque projet », a-t-elle expliqué. Pour 2017, Mè Alice Mirimo a indiqué que ce plan était plus concret parce qu'il est soutenu par la volonté du chef de l'Etat, qui a mis le social au même titre que les élections, qui sont une priorité pour le gouvernement de la République. Pour l'année en cours donc, le Plan opérationnel établi par le FNPSS vise des actions sociales à impacts visibles et immédiats. Il est basé sur deux axes dont la redynamisation du FNPSS. Et, cet établissement public, a rassuré Mè Alice Mirimo, est en train de multiplier des actions en vue de concrétiser ce plan.

Trois stratégies pour atteindre l'objectif

Le schéma révélé par la DG du FNPSS qui s'inscrit sur le Programme présidentiel pour la construction de la classe moyenne en RDC s'appuie sur trois phases et trois stratégies dont la création des comités locaux de relèvement social (cadre de concertation tripartite à la base), le relèvement économique et le développement des chaînes de valeurs. Tout ceci passe par le FNPSS, qui appuie la mise en œuvre de ces stratégies visant la construction de la classe moyenne en RDC à travers la caisse de solidarité logée en son sein.

Des remèdes pour éviter des érosions et inondations

Le deuxième orateur de cette journée a été le président du Conseil de la société des architectes du Congo, Brunel Gibale, qui a exposé sur la problématique des érosions en série en RDC et les remèdes.

D'emblée, cet Architecte a noté que la RDC rencontre beaucoup de problèmes sur le plan urbanistique créés par la population d'une manière volontaire ou par ignorance.

Notant que les causes des érosions et des inondations sont notamment la transformation de l'environnement, l'eau de pluie, lotissement en dehors des normes en la matière ou non respect des normes urbanistiques, manque de plan directeur de canalisation d'eau, manque d'entretien des égouts, incivisme de la population, la non gestion des déchets ménagers, les séismes ou les volcans, les constructions anarchiques, la non domestication des rivières, le réchauffement climatique, etc., le président du Conseil de la société des architectes du Congo a préconisé l'expropriation de ceux qui ont construit aux abords des rivières ou faire la politique des réseaux publics, l'enseignement des règles d'hygiène, le respect des zones réservées, la politique de curage des rivières, la domestication des rivières, le respect des normes urbanistiques, la révision des données hydrologiques des rivières, la politique de reboisement, la sensibilisation de la population sur le respect des biens publics la transformation des déchets ménagers, etc., comme remèdes à cette problématique.