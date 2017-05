Congo-Brazzaville: Luvumbu à Lokeren, Mbemba convoité par Milan AC, Tisserand pisté par Leipzig

Alors qu'on s'approche de l'ouverture du mercato d'été, certains transferts et prolongations de contrat sont déjà en cours du côté des Congolais. C'est le cas de Luvumbu Nzinga Héritier, milieu offensif de V.Club, actuellement en séjour en Belgique. Chancel Mbemba est pour sa part convointé, ainsi que Marcel Tisserand...

Le milieu offensif de V.Club, Héritier Luvumbu Nzinga de l'AS V.Club, se trouverait à Lokeren en Belgique, apprend-on. Notons-le, Luvumbu a été indisponible pendant plus d'une année. Il était blessé en, quart de finale de la quatrième édition du championnat d'Afrique des nations en janvier 2016 au Rwanda. Les Léopards locaux de la RDC affrontaient les Amavubi du Rwanda et la RDC coachée le sélectionneur Florent Ibenge s'était imposée par deux buts à un. Et Luvumbu avait ressenti des vives douleurs après le match, l'image des pleurs du joueur avait fait le tour des réseaux sociaux. Il souffrait de rupture des ligaments croisés. Il n'avait plus, depuis, tapé dans le ballon. Plus d'une année après, il a réapparu, mais comme remplaçant sur le banc de V.Club. Donc, sans avoir revenu officiellement sur le terrain, il prend son avion pour la Belgique afin de négocier son transfert à Lokeren.

Chancel Mbemba convoité par Milan AC prêt à mettre 16 millions de livre selon la BBC Sport. D'après le journal britannique Metro, le défenseur international congolais figure aussi sur la liste de 14 jeunes défenseurs que Barcelone suit. Et Burnley aurait aussi les yeux sur l'ancien joueur d'Anderlecht, du FC MK de Kinshasa. Et l'on apprend que le défenseur central Gabriel Zakuani n'a pas prolongé avec son club Northampton Town. Et, souffle-t-on, son coach en club lui aurait reproché de venir en sélection, les Léopards de la RDC. Et le défenseur international Marcel Tisserand, qui pourtant a fait une saison difficile collectivement avec Ingolstadt en Allemagne (club relégué en D2), intéresse Leipzig, Werder Breme (D1 Allemagne), Saint-Etienne (L1 France) et Watford (D1 Angleterre).

Luyindama, Bope et Bolingi restent au Standard...

Christian Luyindama, Jonathan Bolingi et Merveille Bope Bokadi seront conservés au sein de l'effectif du Standard de Liège en Belgique. « Christian, Jonathan et Merveille se sont très bien intégrés au sein de notre effectif pro et ont eu l'occasion de montrer leurs qualités tant aux entraînements que lors des rencontres officielles qu'ils ont disputées. Il est donc logique qu'ils aient l'opportunité de poursuivre leur parcours en bord de Meuse. A eux maintenant de nous rendre la confiance que nous leur donnons de continuer à s'investir et à bosser chaque jour pour mériter leurs futures sélections », a déclaré Olivier Renard, directeur sportif du Standard de Liège en Belgique.