Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - V.Club soumet Don Bosco

Il fallait une victoire à l'AS V.Club pour se retrouver dans le peloton de tête avant la fin de la manche aller du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football (Division 1). Et les Dauphins Noirs l'ont fait.

Le club coaché par Florent Ibenge a battu, le vendredi 19 mai 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa, le CS Don Bosco de Lubumbashi par un but à zéro. L'unique but de la partie a été inscrit à la 65e minute par l'inévitable buteur Taggi Etekiama Agiti ; il a réussi à devancer le gardien de but des Salésiens de Lubumbashi sur une superbe centre Ikanga Mayimona alias Lampard, auteur d'un match plein. Pour cette rencontre, Ibenge a titularisé le portier camerounais Nelson Lukong, et dans le champ, entre autres, l'Equato-guinéen Francisco Ondo et Nlandu Phuati, Glody Ngonda, le Malien Idrissa Traoré, Ikanga Mayimona, Nelson Munganga, Etekiama Agiti, Eddy Ngoy Emomo, le Camerounais Yazid Atouba, etc.

Du côté des Salésiens, l'entraîneur Isaac Kasongo Ngandu a fait confiance à un groupe qui a montré une certaine solidité avant de prêter le flanc juste sur une erreur inattention. Aussi a-t-on retrouvé sur l'aire de jeu le Ghanéen Gladson Awako, ancien du TP Mazembe, Onedika, Ushindi wa Kubanza qui a dû laisser sa place à cause d'une blessure, Ngoy, Pembele, etc.L'AS V.Club a su tirer profit d'une partie moins emballante, mais fort disputé au niveau du contrôle du ballon au milieu de terrain. Avec cette victoire, la deuxième de suite après la victoire sur le TP Mazembe, le team vert et noir de Kinshasa totalise 12 points.

L'on apprend que la Ligue nationale de football (Linafoot) a suspendu l'homologation du résultat du match raté entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le FC Renaissance du Congo à cause du vol des drapelets du coin de terrain. L'instance organisatrice du championnat national de football avait dans un premier infligé un forfait au club orange de Kinshasa et sanctionné le joueur Kazadi et l'intendant du DCMP. Mais les dirigeants de Renaissance du Congo sont allés en évocation à la Fédération congolaise de football association (Fécofa). La Linafoot devrait se réunir le samedi 20 mai 2017 afin de rendre son verdict.

En attendant, Mazembe est premier avec 12 points, devant V.Club (12 points), DCMP (11 points en attendant l'homologation du résultat du match raté contre Renaissance du Congo), Renaissance du Congo (9 points).