Congo-Brazzaville: Alexandre Honoré Paka - " Moho Nord participera à la résorption du chômage des jeunes"

Le préfet de Pointe-Noire s'exprimait ainsi lors de la cérémonie officielle de mise en production de ce champ pétrolier par le président de la République Denis Sassou N'Guesso à Pointe-Noire le 15 mai dernier.

« Face aux méfaits de la crise économique auxquels sont confrontés nos populations, S.E.M le président de la République, vous êtes venus nous redonner à travers la mise en production du champ pétrolier de Moho Nord, un regain de confiance et d'espérance qui, elle-même, est un emprunt fait au bonheur que suscite cette importante activité qui, non seulement va augmenter la production pétrolière de notre pays et générer les dividendes, mais aussi et surtout, résorber la lancinante question du chômage des jeunes qualifiés et celle de nombreux travailleurs du monde pétrolier et parapétrolier mis en chômage technique par certaines sociétés, pour des raisons d'ajustements internes liés à la baisse drastique du cours du baril de pétrole », a indiqué le préfet de Pointe-Noire.

Ainsi pour l'orateur, Moho Nord est un facteur de développement majeur en offshore profond congolais et conforte la dynamique de la croissance de la production pétrolière de Total et de la Nouvelle République du Congo. D'où il loue l'engagement qu'avait pris le président de la République lors de la signature de la décision finale d'investissement sur le projet Moho Nord en mars 2013. Car, c'est cet acte qui est bien le geste précurseur de la présente cérémonie de l'inauguration.

Dans le même volet, Alexandre Honoré Paka pense que le développement du tissu socio-économique local est aussi l'une des réussites du projet Moho Nord dans le cadre de la démarche « contenu local » impulsée et soutenue par le chef de l'Etat. Le « contenu local », qui lui-même s'inscrit dans la démarche d'un développement durable du tissu socio-économique congolais, véritable levier de développement des fournisseurs et entreprises du Congo.

Le souhait le plus ardent pour le préfet est que ces actions ne s'estompent pas avec la fin du projet Moho Nord, qu'elles soient de plus en plus tangibles et visibles dans l'intérêt commun de Total et de la Nouvelle République du Congo engagée dans la marche vers le développement.

Notons que pour Alexandre Honoré Paka, depuis plus d'un an que la conjoncture internationale est à la déprime, le Congo, pays producteur de pétrole subit durement le violent choc financier occasionné par l'effondrement du cours du baril de pétrole, mais le Congo résiste bien sans doute parce qu'il est dirigé avec aplomb.