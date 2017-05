Madagascar: Tolo-tanana - The Singers of Jesus au Dome!

The Singers of Jesus se produira ce dimanche 21 mai au Dome rta Ankorondrano! Un concert pendant lequel les amoureux de gospel découvriront les plus grands tubes de cette formation. Un évènement organisé par l'association Volana, créée sur l'initiative des proches de Volana pour la soutenir dans son combat.

« Volana a été déclarée insuffisante rénale chronique depuis 2009. Son état s'est aggravé en 2013, une suspicion de tumeur au rein droit a contraint à lui faire subir une ablation de cet organe. Son rein gauche restant ne fonctionnant plus qu'à 20% de sa capacité, elle est, depuis, dialysée deux fois par semaine. Une opération fatigante. Pour pouvoir vivre normalement, Volana devra être greffée d'un nouveau rein », explique Mialy Ranaivoson de l'association Volana.

Le coût de la transplantation est estimé à 175 000 000Ar. Une somme colossale que l'association espère réunir à travers des levées de fonds. Pour soutenir cette maman dont le combat est quotidien, Mialy et ses amis invitent les gens à assister au spectacle avec The Singers of Jesus demain après-midi. Steph Ramby, Natiora, Koloina et Hugues Rakotomalala seront également du rendez-vous, en tant que guests.