Burkina Faso: Débordements de certains koglweogo à l'Est - Le bureau national des koglwéogo sensibilise à Gayéri et à Tanwalbougou

Une mission du bureau national des Koglwéogo a séjourné à Gayéri dans la province de la Komandjari, et à Tanwalbougou dans le Gourma, les 13 et 14 mai 2017. L'objectif était de sensibiliser les Koglwéogo de la zone sur le respect strict de la loi dans leurs actions de lutte contre le banditisme. Des milliers de Koglwéogo et les populations n'ont pas marchandé leur présence.

C'est à une dizaine de kilomètres de la ville que les Koglwéogo, en tenue kaki, verte, rougeâtre, violette, noire, ont accueilli en fanfare la mission forte de 12 membres conduite par Saidou Bikienga, Yéro Jean-Baptiste Ima et Basga Barthélémy Bonkoungou. Ils étaient des milliers à conduire la mission premièrement chez le chef, Labdioro Lompo de Gayéri qui a salué et remercié les missionnaires pour leurs multiples efforts dans la lutte contre le banditisme et les vols. Il a adressé des bénédictions pour la réussite de leur mission. C'est le terrain provincial de Gayéri qui a servi de cadre pour tenir la rencontre.

Sortis massivement, les Koglwéogo venus de 90 localités de la province ont exprimé leur joie et leur attachement à la cause des Koglwéogo. C'est dans une ambiance des grands jours que le président des Koglwéogo de Gayéri, Bandiba Lompo, a salué la mission avant de présenter le bilan des actions de sa zone après un an et quatre mois d'existence, en ces termes : « 220 voleurs arrêtés, 91 coupeurs de routes pris, 50 armes saisies, plusieurs animaux saisis. 25 voleurs ont été conduits devant les forces de l'ordre ». Il a, en outre, félicité la forte délégation Koglwéogo venue du Niger pour la circonstance.

« Envers l'Etat, nous avons pris l'engagement d'abandonner certaines pratiques interdites par la loi, notamment les sévices corporels, les amendes, les accusations fondées sur des rumeurs, des doutes, des faux témoignages ou des soupçons »

Tour à tour, les trois chefs de mission ont livré leur message à l'assistance. Saidou Bikienga, SG national des Koglwéogo, tout en félicitant les Koglwéogo pour les résultats engrangés, a indiqué que : « Pour plus de résultats nous devons tous travailler dans le respect de la loi. Envers l'Etat, nous avons pris l'engagement d'abandonner certaines pratiques interdites par la loi, notamment les sévices corporels, les amendes, les accusations fondées sur des rumeurs, des doutes, des faux témoignages ou des soupçons ». Il a ensuite rappelé les règles et les principes qui régissent les actions Koglwéogo.

Il a notamment insisté sur l'obligation de toujours vérifier la certitude des faits avant d'entreprendre quoi que ce soit. Tous les intervenants ont loué et rendu un grand hommage aux Koglwéogo pour leur contribution inestimable contre le vol et le grand banditisme à travers le pays. C'est pourquoi, Jean-Baptiste Ima a ajouté que «même les ennemis des Koglwéogo reconnaissent les bienfaits de leurs actions, la paix que ceux-ci ont entraînée».

Tanwalbougou, un village situé à 50 km de Fada N'Gourma et qui compte plus de 7 associations Koglwéogo, a reçu aussi la visite de la mission. Là encore, la même trompette a été reprise devant une foule monstre qui attendait avec impatience cette rencontre. Le vice-président des Koglwéogo, Hassami Sawadogo, a aussi renouvelé ses remerciements à la mission venue sous la coupe de Rassamkand Naaba Sonré, fondateur du Koglwéogo. Il a livré également les résultats de la lutte dans sa localité en ces termes : « 41 bandits arrêtés, 13 braqueurs, 31 petits ruminants, 3 bœufs, 14 ânes, 1 moto, 4 vélos, 3 armes, 104 animaux saisis dont 61 remis à leurs propriétaires et 43 remis à la mairie ». Des témoignages captivants et émouvants ont confirmé la valeur et le mérite des Koglwéogo.